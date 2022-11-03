Acun Ilıcalı'nın yakın dostu olarak bilinen, Acun Medya şirketi çalışanı olan Alpay Kazan hakkında merak edilenler var. Geçtiğimiz aylarda kaybettiğimiz Alpay Kazan'ın neden öldüğü araştırılıyor. Arama motorlarında Alpay Kazan kimdir? sorusu da aratılmakta. Peki, Alpay Kazan kimdir? Alpay Kazan neden öldü, hastalığı neydi? Alpay Kazan ne zaman öldü?

Alpay Kazan neden öldü, hastalığı neydi? sorusu merak edilenler arasında yer alıyor. Acun Ilıcalı'nın yakın dostu olarak bilinen, Acun Medya şirketi çalışanı olan Alpay Kazan'ı geçtiğimiz aylarda kaybetmemizin üzerine Arama motorlarında Alpay Kazan kimdir? sorusu da aratılmakta. Peki, Alpay Kazan kimdir? Alpay Kazan neden öldü, hastalığı neydi? Alpay Kazan ne zaman öldü? Detaylar haberimizde...

ALPAY KAZAN KİMDİR?

Hayatını kaybeden Alpay Kazan, Acun Medya Şirketinde Genel İdari Koordinatörlük görevini yürütmekteydi. Alpay Kazan'ın kanser hastası belirtiliyor. Kazan'ın ölüm haberini eski Survivor yarışmacısı Hakan Hatipoğlu sosyal medya hesabından bildirdi.

ALPAY KAZAN NEDEN ÖLDÜ?

Alpay Kazan bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Hakan Hatipoğlu'nun paylaşımına Demet Akalın'ın 'Covid mi?' sorusu üzerine Ahmet Demirci 'Kanserdi. Mekanı cennet olsun' açıklamasını yaptı.

ALPAY KAZAN NE ZAMAN ÖLDÜ?

7 Mart 2022 günü Survivor yarışması esnasında Murat Ceylan şu sözlerle vefat haberini duyurdu; "Ekibimizden, ailemizden çok değerli biri, canımız parçamız bizden koptu. Bir süredir boğuştuğu amansız hastalığa maalesef Alpay ağabeyimiz yenik düştü. Bugün ben de sınanıyorum, ne diyeceğimi bilemiyorum. Ayakta durmakta güçlük çekiyorum, kelimeleri seçemiyorum. Alpay ağabey şahsım adıma çocukluğumdan beri tanıdığım, bana ağabeylik yapan biriydi. Sizler de yakından tanıyordunuz çoğunuzun anıları vardı."