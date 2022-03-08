Alpay Kazan kimdir? Alpay Kazan hastalığı neydi? Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı Alpay Kazan öldü mü, neden öldü? Hayatı ve biyografisi!

Acun Ilıcalı'nın sağ kolu olan Alpay Kazan hayatını kaybetti. Acı haberi Hakan Hatipoğlu sosyal medyadan duyurdu. Peki, Alpay Kazan kimdir? Alpay Kazan öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi? Acun Ilıcalı'nın arkadaşı Alpay Kazan kaç yaşında vefat etti? Alpay Kazan hastalığı neydi? Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı Alpay Kazan öldü mü, neden öldü? Hayatı ve biyografisi!

ALPAY KAZAN ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

Acun Medya Genel İdari Koordinatörü Alpay Kazan hayatını kaybetti. Kazan'ın ölüm haberini sosyal medya hesabından duyuran eski Survivor yarışmacısı Hakan Hatipoğlu paylaşımında, cenazenin 7 Mart 2022 pazartesi saat 17.00'da Şakirin Camii'den kalkacağını belirtti.

Acı haberi Hakan Hatipoğlu sosyal medyadan duyurarak "Başımız sağolsun Alpay Kazan'ı kaybettik. Mekanı cennet olsun" sözleriyle duyurdu. Acun Ilıcalı'nın çok yakını olan Alpay Kazan için Fenerbahçeli taraftarlar da peş peşe başsağlığı mesajı yayınladı.

ALPAY KAZAN KİMDİR? ALPAY KAZAN HASTALIĞI NEYDİ?

Hayatını kaybeden Alpay Kazan, Acun Medya Şirketinde Genel İdari Koordinatörlük görevini yürütmekteydi. Alpay Kazan'ın kanser hastası olduğu belirtiliyor. Kazan'ın ölüm haberini sosyal medya hesabından duyuran eski Survivor yarışmacısı Hakan Hatipoğlu paylaşımında, cenazenin 7 Mart 2022 pazartesi saat 17.00'da Şakirin Camii'den kalkacağını belirtti.

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