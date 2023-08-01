Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, 20 üniversiteye yeni rektör atandı. Aynı Resmi Gazete kararıyla YÖK'e de 5 yeni üye seçildi. Aksaray Üniversitesi öğrencilerinin internette en çok sorduğu soruların başında Alpay Arıbaş kimdir? Prof. Dr. Alpay Arıbaş kaç yaşında, nereli? Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş kimdir, hayatı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 üniversiteye rektör atadı. Atama kararları bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Söz konusu atamalar Yükseköğretim Kanununun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldı. Aksaray Üniversitesi öğrencilerinin internette en çok sorduğu soruların başında Alpay Arıbaş kimdir? Prof. Dr. Alpay Arıbaş kaç yaşında, nereli? Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş kimdir, hayatı!

ALPAY ARIBAŞ KİMDİR? PROF. DR. ALPAY ARIBAŞ KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Prof. Dr. Alpay Arıbaş 1968 yılında Bitlis'te doğdu. 1993 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1993-1998 yılları arasında mecburi hizmet ve askerlik yükümlülüğünü pratisyen hekim olarak yerine getirdi. 1998-2003 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalında araştırma görevlisi olarak görev yaptı. 2003-2009 yıllarında Konya Numune ve Meram Eğitim Araştırma hastanelerinde Kardiyoloji uzmanı olarak çalışan Dr. Arıbaş, 2009 yılında Tıp Fakültesinde akademik göreve başladı. 2010 yılında Gülhane Askeri Tıp Akademisinde Kardiyak Aritmiler ve kardiyak Pacemakerler konularında eğitim aldı. 2015 yılında Doçent, 2021 yılında Profesör ünvanlarını aldı. NEÜ Simülasyon merkezi ve Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundu. 2014 yılında Uluslararası katılımlı 30. Türk kardiyoloji kongresinde ''Günün en İyi Posteri'' ödülünü aldı. Uluslarası dergilerde yayımlanmış 47 adet çalışması, ulusal kitapta bölüm yazarlığı, çok sayıda uluslararası ve ulusal bildirisi mevcuttur.

Türk Kardiyoloji ve Avrupa Kardiyoloji Dernekleri üyesi olan Prof. Dr. Alpay Arıbaş evli ve bir çocuk babasıdır.