Alpaslan Öztürk Eyüp Play Off gol izle! Alpaslan Öztürk Sakaryaspor'a attığı gol!
Gündem Haberleri
Spor Toto 1. Lig play-off 1. tur maçında Eyüpspor, Alpaslan Öztürk'ün 120+2'de attığı müthiş golle 1-0 mağlup ederek yarı finale çıktı. Alpaslan Öztürk Eyüp Play Off gol izle! Alpaslan Öztürk Sakaryaspor'a attığı gol!
Spor Toto 1. Lig'de Süper Lig'e yükselecek 3. ve son takımın belirleneceği play-off'ta yarı finalistler belli oldu. Bodrumspor'un ve Eyüpspor da play-off yarı finaline yükseldi. Alpaslan Öztürk EyüpPlay Off gol izle! Alpaslan Öztürk Sakaryaspor'a attığı gol!
ALPASLAN ÖZTÜRK EYÜP PLAY OFF GOL İZLE
Spor Toto 1. Lig play-off 1. tur maçında Eyüpspor, deplasmanda Sakaryaspor'u 120+2'de attığı müthiş golle 1-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Eyüpspor, play-off yarı finalinde Bodrumspor'un rakibi oldu. İşteo gol:
?? Alpaslan Öztürk, son dakikalarda yarı finali getiren golü attı! #SporTotoBirinciLig— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) May 26, 2023
?? Sakaryaspor 0-1 Eyüpspor ?? pic.twitter.com/MKpEeGykEj