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Alpaslan Öztürk Eyüp Play Off gol izle! Alpaslan Öztürk Sakaryaspor'a attığı gol!

Alpaslan Öztürk Eyüp Play Off gol izle! Alpaslan Öztürk Sakaryaspor'a attığı gol!

Gündem Haberleri

Spor Toto 1. Lig play-off 1. tur maçında Eyüpspor, Alpaslan Öztürk'ün 120+2'de attığı müthiş golle 1-0 mağlup ederek yarı finale çıktı. Alpaslan Öztürk Eyüp Play Off gol izle! Alpaslan Öztürk Sakaryaspor'a attığı gol!

Spor Toto 1. Lig'de Süper Lig'e yükselecek 3. ve son takımın belirleneceği play-off'ta yarı finalistler belli oldu. Bodrumspor'un ve Eyüpspor da play-off yarı finaline yükseldi. Alpaslan Öztürk EyüpPlay Off gol izle! Alpaslan Öztürk Sakaryaspor'a attığı gol!

ALPASLAN ÖZTÜRK EYÜP PLAY OFF GOL İZLE

Spor Toto 1. Lig play-off 1. tur maçında Eyüpspor, deplasmanda Sakaryaspor'u 120+2'de attığı müthiş golle 1-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Eyüpspor, play-off yarı finalinde Bodrumspor'un rakibi oldu. İşteo gol:

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Alpaslan Öztürk Gündem Spor Haberler

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