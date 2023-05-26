Alpaslan Öztürk Eyüp Play Off gol izle! Alpaslan Öztürk Sakaryaspor'a attığı gol!

Spor Toto 1. Lig'de Süper Lig'e yükselecek 3. ve son takımın belirleneceği play-off'ta yarı finalistler belli oldu. Bodrumspor'un ve Eyüpspor da play-off yarı finaline yükseldi. Alpaslan Öztürk EyüpPlay Off gol izle! Alpaslan Öztürk Sakaryaspor'a attığı gol!

ALPASLAN ÖZTÜRK EYÜP PLAY OFF GOL İZLE

Spor Toto 1. Lig play-off 1. tur maçında Eyüpspor, deplasmanda Sakaryaspor'u 120+2'de attığı müthiş golle 1-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Eyüpspor, play-off yarı finalinde Bodrumspor'un rakibi oldu. İşteo gol: