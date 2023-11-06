Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin neden final yaptığı merak konusu haline geldi. Sevilen dizi Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam final yapacak? Peki, Alparslan neden final yapıyor? Alparslan sezon finali mi yaptı, bitti mi?

Alparslan neden final yapıyor? Alparslan dizisi sezon finali mi yaptı, bitti mi?

Alparslan Büyük Selçuklu dizisi bu akşam final bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Dizinin neden final yaptığı hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Alparslan neden final yapıyor? Alparslan sezon finali mi yaptı, bitti mi?

ALPARSLAN NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin neden final yaptığı merak konusu haline geldi. Sevilen dizi Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam final yapacak. Dizinin final bölümünde Sultan Alparslan'ın Türkler için bir dönüm noktası olan zaferi anlatılacak. TRT 1 yayın akışına göre Alparslan Büyük Selçuklu'nun final bölümü saat 20:00'da başladı.

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi bu akşam ekrana gelecek olan 61. bölüm ile ekrana veda edecek. Dizinin neden final kararı aldığına ilişkin henüz net bir bilgi yer almıyor.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU NİYE BİTİYOR?

Tarihi dizi Alparslan Büyük Selçuklu 6 Kasım 2023 Pazartesi akşamı yayınlanacak 61'inci bölümüyle final yapacak. Dizinin finalinde yaşanacaklara aşağıda yer verdik. Ancak bir diğer detay da TRT 1'de yeni bir tarihi dizi başlayacak. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinin başlaması nedeniyle Alparslan Büyük Selçuklu final yapacak.