Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul'un sabah saatlerinde gözaltına alındığı belirtildi. Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Kuytul'un eşi Semra Kuytul, "Alparslan Hocamı gözaltına aldılar. Adliyeye gidiyoruz" dedi. Alparslan Kuytul tutuklandı mı? Alparslan Kuytul son durum ne?

ALPARSLAN KUYTUL TUTUKLANDI MI?

Kuytul'un gözaltına alındığına yönelik haberi alan Furkan Vakfı üyeleri de destek için soluğu adliye binasında aldı. Kalabalığın dakikalar içinde daha da yoğunlaştığına yönelik görüntüler sosyal medyaya da düştü.

Mart ayında Adana'da Furkan Vakfı'nın yürüyüşüne katılanlara polisin orantısız müdahalesi kamuoyunda tartışılmıştı. Tepkiler üzerine bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Furkan Vakfı üyelerinin izinsiz gösteri yaptığını söylemiş ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Alparslan Kuytul ise, müdahale görüntüleriyle ilgili "Siz milletin değil İçişleri Bakanı Soylu'nun emrindesiniz" diyerek tepkisini dile getirmişti.

Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul sabah saatlerinde gözaltına alındı. Mart ayında Adana'da düzenlenen gösterilerde polisin sert müdahalesiyle gündeme gelen Kuytul'un gözaltına alındığına dair gelişmeyi eşi Semra Kuytul Twitter hesabından "Alparslan Hocamı gözaltına aldılar. Adliyeye gidiyoruz" ifadeleriyle duyurdu. Kuytul'un gözaltına alındığı haberini alan çok sayıda vakıf üyesinin de soluğu adliyede aldığına ilişkin görüntüler internete düştü.

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