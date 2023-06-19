Eski Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı Yöneticisi Alparslan Kuytul çok araştırılıyor. Merak ediliyor. Alparslan Kuytul'a ne oldu? Alparslan Kuytul neden tutuklandı, serbest mi? Alparslan Kuytul neden cezaevinde, hapiste? Alparslan Kuytul ne zaman tutuklandı, ne ile suçlandı? Alparslan Kuytul cumhurbaşkanına ne dedi? Alparslan Kuytul serbest mi?

Daha önceden "Suç örgütü kurmak ve nitelikli dolandırıcılık"suçlamasıyla tutuklanan Alparslan Kuytul, bir iş insanının kaçırılması olayından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Peki, Alparslan Kuytul neden tutuklandı, serbest mi? Alparslan Kuytul neden cezaevinde, hapiste? Alparslan Kuytul ne zaman tutuklandı, ne ile suçlandı? Alparslan Kuytul cumhurbaşkanına ne dedi? Alparslan Kuytul serbest mi? İşte detaylar…

ALPARSLAN KUYTUL NEDEN TUTUKLANDI, NEDEN CEZAEVİNDE, SERBEST Mİ?

İlerleyen davada, eski Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı Yöneticisi Alparslan Kuytul da dahil olmak üzere 4'ü tutuklu 13 sanığın iş insanı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılması ve alıkonulması ile bir doktorun tehdit edilmesi olaylarıyla ilgili iddialar ele alındı. Sanıkların, bu suçlamalarla ilgili olarak 30 yıl 6'şar ay ile 38 yıl 6'şar aya kadar değişen hapis cezalarıyla yargılanması devam etti. Davanın seyriyle ilgili süreç devam etmektedir.

ALPARSLAN KUYTUL NE ZAMAN TUTUKLANDI, NE İLE SUÇLANDI?

SEGBİS kaydıyla savunması alınan sanık Alparslan Kuytul, müşteki Sarısaçlı'nın dosyaya yansıyan beyanlarını kabul etmediğini belirterek, "İddia edilen adam kaçırma olayı kurgudan ibarettir. Ben kimsenin kaçırılması gibi bir talimat vermedim. Ortada bir suç örgütü yoktur. Kimseye zorla senet imzalatılmadı. Suçlamaları reddediyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi. 9 Mayıs 2022 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilen Kuytul, o günden 17 Haziran 2023 tarihine dek tutukluydu. Alparslan Kuytul'un serbest kalmasıyla ilgili ilk ifadeleri şöyle: "Hukuk delillere bakar ama Türkiye'de durum öyle değil, talimat neyse o olur. 20 Mart olayından 8 ay sonra beni tutukladılar. İçişleri Bakanı benimle ilgili 15-20 dakika televizyonda konuşuyorsa, Devlet Bahçeli benimle ilgili 10 dakika konuşuyorsa bunun sonunda bir şey olurdu, oldu da. Onlar suçumuzu ispat etmediler, biz suçsuzluğumuzu ispat etmek durumunda kaldık. Bu adalet değildir! Mücadelemiz devam edecek. Allah Azze ve Celle'nin hükmünün geçerli olduğu, Allah'ın dünyasında Allah'ın dediğinin olduğu günler gelmeden bu zulümler bitmez."

ALPARSLAN KUYTUL NE DEDİ?

Cezaevinden çıktıktan sonra Twitter hesabından teşekkür mesajı yayınlayan Alparslan Kuytul şu ifadeleri kullandı: "Zulme karşı birbirimize rahatlıkla destek verebilmeliyiz. Herkesin görüşü bellidir. Bizim bu yardımlaşmamız zulme karşı bir yardımlaşmadır. Zulmü ancak bu şekilde durdurabiliriz. Bunu anlamış olan ve bize destek veren tüm gazeteci, siyasetçi, avukat, hoca, alim ve halktan insanların hepsine buradan teşekkürlerimi sunuyorum."