Gündemde yer alan isimlerin başında Alparslan Kuytul geliyor. Peki, Alparslan Kuytul kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Alparslan Kuytul neden tutuklandı? Alparslan Kuytul'un hayatı ve biyografisi nedir? Alparslan Kuytul kaç yaşında? Alparslan Kuytul aslen nereli? Detaylar sizlerle...

ALPARSLAN KUYTUL KİMDİR?

Alparslan Kuytul (d. 20 Ağustos 1965, Adana), Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfının manevî lideridir.

Alparslan Kuytul 1965 yılında Adana'nın 46 km güneyindeki Karataş ilçesinde dünyaya geldi. 1991 yılında Çukurova Üniversitesi Mimarlık-Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1993-1997 yılları arasında da Mısır'ın El-Ezher Üniversitesi Şeriat Fakültesi İslâm Hukuku bölümünde okudu. El-Ezher Üniversitesi'nde okuduğu yıllarda Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfını kurmuştur. Kuytul'un İnternet üzerinden yayın yapan, kendisine ait TV Furkan adında bir kanalı vardır. Ayrıca 2011 yılından beri Furkan Nesli dergisinin başyazarlığını yapmaktadır.

30 Ocak 2018'de gözaltına alınan Kuytul 8 Şubat 2018'de tutuklandı. "Suç örgütü kurmak ve nitelikli dolandırıcılık" suçundan yargılandığı davanın yanı sıra Temmuz 2018'de "terör örgütlerine destek vermek" suçundan hakkında bir dava daha açıldı. 5 Aralık 2019'da tahliye edildi. Yargılandığı davada üç yıl sonra karar çıktı ve 3 Kasım 2020 tarihinde beraat etti.

ALPARSLAN KUYTUL TUTUKLANDI MI? NEDEN TUTUKLANDI?

Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul, sabah saatlerinde iş insanı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Sabahtan bu yana karakoldaki işlemleri devam eden Kuytul, öğleden sonra çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SAVCILIĞIN KARARI BEKLENİYORDU

Avukat İpek konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Koray Sarısaçlı ilk ifadesinde 'beni kaçıranlar bunlar değildi' diyordu. Ne olduysa birkaç ay sonra ifadesini değiştirdi. İfadesini değiştirdikten 6-7 ay sonra ise müvekkilim gözaltına alındı. Müvekkilimin savcılık ifadesi tamamlandı. Şimdi savcılığın kararını bekliyoruz" dedi.

"KAÇIRILMA OLAYININ BENİMLE İLGİSİ YOK"

Alparslan Kuytul'un ise savcılık ifadesinde şunları söylediği öğrenildi; "Bu kaçırılma olayının benimle bir alakası yok. Koray Sarısaçlı'nın ifadeleri ise tamamen soyut. Bu olay düzmece olabilir. Bu işi birtakım güçlerin planladığını düşünüyorum."

7 MİLYON DOLARLIK SENET İMZALATILDIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Vakfın bir dönem yöneticiliğini de yapan Koray Sarısaçlı ise Adana Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifadesinde kaçırıldığını, 13 gün rehin tutulduğunu, işkence gördüğünü, zorla 7 milyon dolarlık senet imzalatıldığını ileri sürdü.

FURKAN VAKFI ÜYELERİ ADLİYE ÖNÜNE GİTTİ

Diğer yandan Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul'un gözaltına alınması sonrasında çok sayıda vakıf üyesi soluğu adliyede alırken, kalabalık bir grup bina önünde protesto gösterisi düzenledi.

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