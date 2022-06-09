Alparslan Kuytul'a neden dava açıldı? Alparslan Kuytul suçu ne? - Haberler

Adana'da, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfının kurucusu Alparslan Kuytul hakkında hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. Gelişme sonrası Alparslan Kuytul'a neden dava açıldı? Alparslan Kuytul suçu ne gibi konular merak edildi.

ALPARSLAN KUYTUL'A NEDEN DAVA AÇILDI?

Adana'da, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfının kurucusu Alparslan Kuytul hakkında 2020 yılında terörle mücadele kapsamında soruşturma ve yargılamalarda görev alan savcı ve 2 hakimi basın yoluyla deşifre edip hedef gösterdiği gerekçesiyle 9 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, Kuytul'un 14 dakika 6 saniyelik bir video paylaşarak, bir terör savcısı ile bir sulh ceza mahkemesi hakimi ve bir de ağır ceza mahkemesi hakimini deşifre ettiği belirtildi.

İddianamede, sanığın 15 Kasım 2020'de ve 14 dakika 6 saniyelik bir video paylaşarak, bir terör savcısı ile bir sulh ceza mahkemesi hakimi ve bir de ağır ceza mahkemesi hakimini deşifre ettiği belirtildi.

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