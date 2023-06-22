Alparslan Kavaklıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında, nereye atandı ve görevi nedir? Milli Savunma Bakanlığı Yardımcısı Alparslan Kavaklıoğlu kimdir?

Kabine'de yeni bakan yardımcıları belli oldu. Bakan yardımcılığına atanan Alparslan Kavaklıoğlu ise çok araştırılıyor. Vatandaşlar merak ediyor. Alparslan Kavaklıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında, nereye atandı ve görevi nedir?

Atamalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre yeni bakan yardımcıları belli oldu. Bakan yardımcısı olan Alparslan Kavaklıoğlu ise çok araştırılıyor. Vatandaşlar merak ediyor. Alparslan Kavaklıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında, nereye atandı ve görevi nedir?

ALPARSLAN KAVAKLIOĞLU KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, NEREYE ATANDI VE GÖREVİ NEDİR?

Alpaslan Kavaklıoğlu, 10 Mart 1962 yılında Niğde'nin Bor ilçesinde dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü'nden 1985'te mezun olduktan sonra birçok ilçede kaymakam olarak görev yaptı. Erzincan ve Sakarya illerinde vali yardımcılığı yaptı. 12 Haziran Milletvekilliği seçimlerinde aday olmak için en son görev yaptığı Başbakanlık Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü görevinden istifa etti ve bu seçimlerde 24. dönem Niğde milletvekili seçildi. TBMM İçişleri Komisyonu üyesi olarak görev yaptı. 18 Kasım 2014 tarihinde TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı olarak seçildi. 10 Ağustos 2018 tarihinde Millî Savunma Bakan Yardımcısı olarak atandı.

Aralık 2019'da Japonya-Türkiye ilişkilerine sunduğu katkılardan ötürü Japonya hükûmeti tarafından "Altın ve Gümüş Yıldız Yükselen Güneş Nişanı" verildi.

21 Haziran 2023 tarihli kararname ile Milli Savunma Bakanlığı Bakan yardımcılığına atandı.