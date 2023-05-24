Spor Toto Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'te sıcak gelişmeler yaşanıyor. İstanbul ekibi, dünyaca ünlü hoca Andrea Pirlo ile yollarını ayırdı. Pirlo'nun koltuğu jet hızıyla doldu. Peki, Alparslan Erdem kimdir? Fatih Karagümrük yeni teknik direktörü kim? Alparslan Erdem kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi takımda? İşte detaylar...

Futbol severler tarafından merak edilen isimler arasında Alparslan Erdem geliyor. Andrea Pirlo ile karşılıklı anlaşmaya vararak sözleşmeyi fesheden Fatih Karagümrük, takımı sezon sonuna kadar Alparslan Erdem'in çalıştıracağını açıkladı. Peki, Alparslan Erdem kimdir? Fatih Karagümrük yeni teknik direktörü kim? Alparslan Erdem kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi takımda? İşte ayrıntılar...

ALPARSLAN ERDEM KİMDİR?

Alparslan Erdem (d. 11 Aralık 1988, Almanya), Almanya'da yetişmiş Türk futbolcudur. Son olarak Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük'te forma giydi.

Futbolculuk kariyeri

Kulüp takımları kariyeri

Futbola 5 yaşında Varnesch takımında başladı. Daha sonra sırasıyla Lutten (1994-96), SFN Vechta (1996-00), Blau-Weiß Lohne'de (2000-2003) oynadı. 2003'te SV Werder Bremen altyapısına dahil oldu.

2007 yılında SV Werder Bremen'in 3. Lig'deki genç takımına yükselen Alparslan Erdem 2008-09 sezonunun başında Galatasaray'a transfer olmuştur. Süper Lig'deki ilk resmî karşılaşmasında Kocaelispor karşı oyuna girip sol taraftan koşup Milan Baros'a harika bir asist yapmıştır. Galatasaray'ın Antalya'daki hazırlık kampında Galatasaray formasını giymiş ve beğeni kazanmıştır.

30 Aralık 2009 tarihinde Serkan Çalık ile birlikte Gençlerbirliği ile 2.5 yıllık bir sözleşme imzalamıştır. Bu kulüpte 3 numaralı formayı giymiştir.

2011-12 sezonun başında Süper Lig'den 1. Lige yeni düşen Bucaspor'a transfer olmuştur.Daha sonra 2013 yazında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a ve 2019 yazında ise Fatih Karagümrük'e transfer olmuştur.

Millî takım kariyeri

Türkiye U-21 millî takımı formasını 8 kez giydi. Türkiye A2 millî takımı formasını 1 kez giydi.