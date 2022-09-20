Alparslan dizisi Seferiye Hatun kimdir? Alparslan Seferiye Hatun Kayra Zabcı kimdir? Kayra Aleyna Zabcı kaç yaşında, nereli?

TRT1 ekranlarında yayınlanan Alparslan:Büyük Selçuklu dün akşam yayınlanan bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Merakla beklenen yeni sezonda diziye dahil olan yeni karakterler izleyicilerin dikkatini çekti. 2.sezonuyla ekranlara gelen Alparslan:Büyük Selçuklu dizisindeki Seferiye Hatun karakterine hayat veren Kayra Zabcı'nın hayatı merak konusu oldu. Peki, Alparslan dizisi Seferiye Hatun Kayra Zabcı kimdir? Kayra Zabcı kaç yaşında, nereli? Kayra Aleyna Zabcı biyografisi!

ALPARSLAN DİZİSİ SEFERİYE HATUN KAYRA ZABCI KİMDİR?

Kayra Zabcı, 2001 yılında dünyaya gelmiştir. Best Model Çocuk Türkiye yarışmasında birinci olan Kayra Zabcı, 2013 yılında ise Dünya Çocuk güzellik yarışmasında da birinci seçilmiştir. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünde eğitim alan Kayra Aleyna Zabcı, oyunculuk kariyerine ilk olarak 2018 yılında Gülperi dizisi ile başlamıştır. Zabcı'nın rol aldığı yapımlar şu şekildedi: Harem, Muhteşem Yüzyıl, Aşktan Kaçınılmaz, Küçük Ağa, Vatanım Sensin, Gülperi, Doğduğun Ev Kaderindir ve Canım Annem.