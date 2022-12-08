Alparslan Büyük Selçuklu yeni fragmanı yayınlandı! Alparslan Büyük Selçuklu 37. bölüm fragmanı izle!

TRT1'in sevilen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam 36. bölüm ile ekranlara geldi. Seyirciler şimdi ise Alparslan Büyük Selçuklu'nun yeni bölüm fragmanını merak ediyor. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu yeni fragmanı yayınlandı mı? Alparslan Büyük Selçuklu 37. bölüm 2.fragmanı izle!

Başrol oyuncusu Barış Arduç'ın kovid-19 testinin pozitif çıkması sebebiyle çekimlerine ara verilen dizi yeni bölümüyle 12 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de ekranlara gelecek. Dizinin 37. bölüm fragmanları yayınlanmay başladı. Fragmanda yer alan sahnelerde izleyiciyi şok edecek detaylar bulunuyor. İşte merakla beklenen Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin 37. Bölüm 2. Fragmanı...

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi her hafta Pazartesi günü saat 20:00 'da TRT 1'de ekranlara geliyor.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtını tayin edeceği gün, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini alır. Anadolu'ya sefer emri verir. Sefere giden Selçuklu Meliklerine gizemli suikastçılar saldırır. Saldırının izleri Alparslan'ı hiç ummadığı bir yere götürür. Alparslan suikastçıların peşindeyken, Bizans zulmünden kaçan Türkmen kızı Akça'nın hayatını kurtarır. Bu, Alparslan ve Akça arasındaki destansı aşkın ilk kıvılcımı olur. Ancak Alparslan, Akça'nın güzelliğinin ardında sakladığı sırlardan habersizdir.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU DİZİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alparslan Büyük Selçuklu 36.Bölüm de de nefes kesen bir bölümle ekrana geldi .AlparslanBüyük Selçuklu 36. Bölümde, Alparslan, Abbasi Halifesinin karşısına çıkmış, Büveyhilerin Hacerülesved'in çalınan büyük parçasını ele geçirdiğini öğrenmişti.

Vazifesi ise mübarek taşı onlar Fatımi Halifesine vermeden alıp Abbasi Halifesine getirmekti. Yaptığı tertiple Fatımi Halifesinin taşı teslim almak üzere Besasiri'ye gönderdiği elçi heyetinin yerine geçer. Besasiri Alparslan'ı tanımadığı için bunu farketmez. Alparslan, Besasiri kendisini fark etmeden taşı alabilecek mi? Besasiri bu durumu ne zaman fark edecek?

Hacerülesved'i Kabe'ye tekrar yerleştirmek için Alparslan neler yapacak? Vaspurakan'daki boşluktan yararlanan Arslan Yusuf ihtilal hayalleri kurmuştu. Seferiye ve Buharalı komutanlar ile tertibini yapmış ve gece yarısı bütün ileri gelenleri öldürerek ilk ayaklanmayı başlatacaktı. Seferiye de kendisine Öke'yi ayırdığını söyleyerek onun yanına gitmişti. Seferiye ihtilale katılarak babasının yanında mı saf tuttu, yoksa başka bir planı mı var?

Grigor, hem Süleyman'ın kaçışı hem de Alpagut'un casus olduğunu anlayamaması sebebiyle iyice bilenmiştir. Yınal'a artık güvenmemektedir. Arslan Yusuf'un, Vaspurakan'da yapacağı ihtilal üzerine o da harekete geçecektir. Grigor çok arzuladığı Vaspurakan'ı yeniden ele geçirebilecek mi?