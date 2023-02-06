TRT 1'in sevilen dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu bugün yayın akışında yer almadı. Bunun ardından vatandaşlar, Bu akşam Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi var mı, yok mu, neden yok? 6 Şubat 2023 Alparslan: Büyük Selçuklu yayınlanmayacak mı, ara mı verdi, haftaya mı? Alparslan: Büyük Selçuklu neden yok? merak etti. Peki, Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi bitti mi, final mi? Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi ara mı verdi? Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi bu hafta yok mu, haftaya mı olacak? İşte detayl

Alparslan: Büyük Selçuklu, Akli Film yapımı imzalı, yönetmenliğini Sedat İnci'nin yaptığı, senaryosunu Emre Konuk'un kaleme aldığı, ilk bölümü 8 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan tarihî ve kurgu türündeki Türk televizyon dizisidir. Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölüm var mı, yok mu, neden yok? 6 Şubat 2023 Bu akşam Alparslan: Büyük Selçuklu neden yok, ara mı verdi, haftaya mı?

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU BU AKŞAM VAR MI, YOK MU, NEDEN YOK?

Bugün 6 Şubat 2023 TRT 1 yayın akışında Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi yer almadı. Dizi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin Kahramanmaraş'ta meydana gelen büyük deprem sebebiyle yayınlanmayacağı tahmin edilmektedir. Dizinin yeni bölümünün bu hafta değil haftaya yayınlanacağı tahmin ediliyor.

6 ŞUBAT 2023 TRT 1 YAYIN AKIŞI

19:00 - Ana Haber

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dizinin yeni bölümünün haftaya yayınlanması bekleniyor.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Süleyman ile Flora arasında yapılacak evlilikle Selçuklu ve Ani arasında bir sulh sağlanacak ve ortak hareket edilecekti. Kutalmış'ın Surmari'ye yaptığı baskın ve Alexander'ı öldürmesiyle bu işbirliği tehlikeye girdi. Şimdi ne olacak, Grigor oğlunun ölümünün hesabını soracak mı, yoksa işbirliğine devam mı edecek? Kutalmış'ın aldığı Surmari, Alparslan'ın kılıç hakkıydı. Alparslan bu ilhaka razı gelecek mi, yoksa Kutalmış ile Alparslan arasında yeni bir mücadele mi başlayacak? Ani'ye Bizans imparatoru tarafından gönderilen Leon, Grigor'un hakimiyetinin önüne geçebilecek, imparatorun isteklerini tekfura yaptırabilecek mi? Leon'un gelişiyle Grigor'un Ani ve civar topraklardaki ağırlığı kaybolacak. Grigor buna karşı bir önlem aldı mı? Yınal'ın ölümü üzerine sakladığı hazinenin peşine hem Kutalmış hem Leon düşecek. Alparslan da böyle büyük bir hazinenin rakiplerinin eline geçmemesi için uğraşacak, fakat ummadığı bir ihanetle karşı karşıya gelecek. Grigor'un yanında yer alan Öke'nin bu hazine üzerindeki planları nedir? Başındaki Zeren belasına son veren Seferiye Alparslan ve kendi üzerine oynanan oyunlara karşı erinin yanında sarsılmaz bir dağ gibi durmaya devam edecek. Seferiye, Alparslan'a her daim desteğini sürdümeye devam ediyor.