Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam yok mu, neden yok merak ediliyor. Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam tekrar bölümüyle ekranlara geliyor. Dizinin sevenleri Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm neden yok? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm bu akşam yok mu? Merak etti. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu 36. bölüm yok mu? Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam yok mu?

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ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜM BU AKŞAM YOK MU?

Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam tekrar bölümüyle yani 35. bölümüyle ekranlara gelecek. Bu akşam TRT 1'de Alparslan Büyük Selçuklu'nun yeni bölümü ekranlara gelmeyecek. Alparslan Büyük Selçuklu'nun yeni bölümü 21 Kasım Pazartesi günü ekranlara gelecek. İşte, Alparslan Büyük Selçuklu Twitter hesabından konu ile ilgili yapılan açıklama:

Sevgili izleyicilerimiz,

Her pazartesi yeni bölümlerimizle evlerinize konuk olduğumuz Alparslan: Büyük Selçuklu'nun yayınına elimizde olmayan sebeplerden ötürü kısa bir ara veriyoruz.

Özetsiz yeni bölümümüzle 21 Kasım Pazartesi günü yeniden görüşmek üzere.