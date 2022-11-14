TRT1'in sevilen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam 35. bölüm ile ekranlara geliyor. Bu gelişmenin ardından Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin izleyicileri Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Alparslan Büyük Selçuklu bu hafta yok mu? Merak ettiler. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu 36. bölüm ne zaman ekranlara gelecek?

Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman? TRT1'in sevilen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam 35. bölüm ile ekranlara geliyor. Bu gelişmenin ardından Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin izleyicileri Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Alparslan Büyük Selçuklu bu hafta yok mu? Merak ettiler. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu 36. bölüm ne zaman ekranlara gelecek? İşte detaylar...

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam tekrar bölümüyle yani 35. bölümüyle ekranlara gelecek. Bu akşam TRT 1'de Alparslan Büyük Selçuklu'nun yeni bölümü ekranlara gelmeyecek. İşte, Alparslan Büyük Selçuklu Twitter hesabından konu ile ilgili yapılan açıklama:

Sevgili izleyicilerimiz,

Her pazartesi yeni bölümlerimizle evlerinize konuk olduğumuz Alparslan: Büyük Selçuklu'nun yayınına elimizde olmayan sebeplerden ötürü kısa bir ara veriyoruz.

Özetsiz yeni bölümümüzle 21 Kasım Pazartesi günü yeniden görüşmek üzere.