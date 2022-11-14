Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Alparslan Büyük Selçuklu bu hafta yok mu?
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TRT1'in sevilen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam 35. bölüm ile ekranlara geliyor. Bu gelişmenin ardından Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin izleyicileri Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Alparslan Büyük Selçuklu bu hafta yok mu? Merak ettiler. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu 36. bölüm ne zaman ekranlara gelecek?
Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman? TRT1'in sevilen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam 35. bölüm ile ekranlara geliyor. Bu gelişmenin ardından Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin izleyicileri Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Alparslan Büyük Selçuklu bu hafta yok mu? Merak ettiler. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu 36. bölüm ne zaman ekranlara gelecek? İşte detaylar...
Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam tekrar bölümüyle yani 35. bölümüyle ekranlara gelecek. Bu akşam TRT 1'de Alparslan Büyük Selçuklu'nun yeni bölümü ekranlara gelmeyecek. İşte, Alparslan Büyük Selçuklu Twitter hesabından konu ile ilgili yapılan açıklama:
Sevgili izleyicilerimiz,
Her pazartesi yeni bölümlerimizle evlerinize konuk olduğumuz Alparslan: Büyük Selçuklu'nun yayınına elimizde olmayan sebeplerden ötürü kısa bir ara veriyoruz.
Özetsiz yeni bölümümüzle 21 Kasım Pazartesi günü yeniden görüşmek üzere.
Alparslan alplarını idamdan kurtarmak için önceki gün asılanlardan birisinin yerine geçmiş ve en kritik anda meydana çıkmıştı. Avar'ın ipini kesmiş, onu ölümden kurtarmıştı. Ama o sırada hastalığı iyice arttı ve Alparslan yere yıkıldı. Alparslan, Grigor'un eline mi düştü? Yoksa yeni bir hamleyle kurtarılacak mı? Avar'ı kurtaran Alparslan Artuk ve Atsız'ı da ipten alabilecek mi? Grigor Süleyman'ı bulduğunda Ani'de değil daha güvenli olacağını düşünerek Sevaste'ye gönderecek, Alpagut bu plana dahil olmaya çalışarak Süleyman'ı esaretten kurtarmak için girişimde bulunacak. Alpagut Süleyman'ı kurtarmak için her şeyi göze alacak mı? Hacerülesved'in büyük parçasını eline geçiren Büveyhiler, Arslan Besasiri eliyle bunu Fatımî Halifesine gönderecek, İslâm'ın birliğini sağladıklarını iddia edeceklerdir. Abbasî Halifesi ise bu durumu kendi lehlerine çevirmek istemektedir. Tuğrul ile yaptıkları görüşmede bu görev için Alparslan'ı görevlendirmeye karar verirler. Alparslan hastalığının da şifası için Bağdat'a gidecek hem şifa bulacak hem de Hacerülesved'i Arslan Besasiri'den almaya çalışacaktır. Vaspurakan'da boşluktan yararlanmaya çalışan Arslan Yusuf ihtilal yapma derdindedir. Bu konuda kendisine yardımcı olmak için Buharalı komutanları çağırır. Seferiye bu durumda ne yapacak, babasının yanında mı karşısında mı duracak?
Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Alparslan'ın kutlu yolculuğu…
Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtını tayin edeceği gün, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini alır. Anadolu'ya sefer emri verir. Sefere giden Selçuklu Meliklerine gizemli suikastçılar saldırır. Saldırının izleri Alparslan'ı hiç ummadığı bir yere götürür. Alparslan suikastçıların peşindeyken, Bizans zulmünden kaçan Türkmen kızı Akça'nın hayatını kurtarır. Bu, Alparslan ve Akça arasındaki destansı aşkın ilk kıvılcımı olur. Ancak Alparslan, Akça'nın güzelliğinin ardında sakladığı sırlardan habersizdir.
Bizans İmparatoru, Türkmenlerle olan sorunların çözülmesi için General Dukas ve Yüzbaşı Romen Diyojen'i Ani'ye gönderir. Ancak Ani Tekfuru Kekavmenos'un oğlu Yannis'in yaptığı hata, Sultan Tuğrul'un savaş kararı almasına yol açar. Çocukken gördüğü düşlerde kendisine kutlu fetihler müjdelenen Alparslan, Selçuklu ordusuyla birlikte Pasinler'de Bizans'la karşı karşıya gelir. Pasinler, Alparslan'a Anadolu'nun kapılarını Türklere açmak için çıktığı kutlu yolda ilk adım olacaktır.
- Barış Arduç : Sultan Alparslan : Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun ikinci hükümdarıdır. Çağrı Bey'in oğlu, Tuğrul Bey'in yeğenidir.
- Fahriye Evcen : Akça Hatun : Sultan Alparslan'ın eşidir.
- Barış Bağcı : Tuğrul Bey : Çağrı Bey'in kardeşi, Sultan Alparslan ve Kavurd Bey'in amcasıdır. Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun ilk hükümdarıdır.
- Erdinç Gülener : Çağrı Bey : Tuğrul Bey'in abisi; Sultan Alparslan'ın, Kavurd Bey'in ve Süleyman'ın babası; Melikşah'ın dedesidir.
- Mehmet Özgür : Nizâmülmülk : Çağrı Bey'in, Alp Arslan'ın ve Melikşah'ın veziri, devletin hâcesidir.
- Gizem Karaca : Evdokya
- Sarp Levendoğlu : Romen Diyojen : Bizans İmparatorluğu'nun 1068 - 1071 yılları arasındaki imparatorudur. Sultan Alparslan'ın düşmanıdır.
- Yurdaer Okur : Tuğrul Bozan