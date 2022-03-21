Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman? Alparslan: Büyük Selçuklu 18. bölüm bugün var mı? Alparslan: Büyük Selçuklu 18. bölüm fragmanı yayınlan

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ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gazne Sultanı Mevdud'un ölüm haberini alan Çağrı ve Alparslan, hızla Büst'e, Şehver ve Mesud'un canını emniyete almaya gitmişlerdi. Şehver'in soğuk ve Bozan'dan yana tavrıyla karşılaşan Çağrı ve Alparslan'ın tavrı ne olacak? Bozan'ın, Şehver'in bu sözleri tehdit ile söylediğine inanan Alparslan ablasını bu durumdan kurtarabilecek mi? Sultan Mevdud'u öldürüp Büst'te kontrolü ele geçiren Bozan, kendi devletini mi kuracak? Karaca ağabeyi Bozan'ın gerçek yüzünü öğrendiğinde hangi tarafta yer alacak? Süleyman, Alparslan ile iş birliğini sürdürecek mi? Bozan'ın elinde oğlu Mesud ile esir kalan Şehver, kurtuluşları için ne çareler arayacak? Vaspurakan'ın yeni valisi Dukas, ne kararlar alacak? Bu kararlar karşısında Kekavmenos ve Diyojen ne yapacak?

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