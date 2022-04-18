Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölümde ne olacak? Alparslan: Büyük Selçuklu 22. Bölüm fragma

Ekranların beğenilen dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin 22. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Alparslan: Büyük Selçuklu konusu nedir? Alparslan: Büyük Selçuklu 22. Fragmanı nasıl izlenir! Alparslan: Büyük Selçuklu oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dukas'ın uçurumdan itilmesinden sonra Kekavmenos, Liparit kardeşlerle baş başa kaldı. Kekavmenos'un ölümden kurtulmak için Liparitlere teklifi ne olacak? Liparitler hangi şartlar içerisinde Kekavmenos'un hayatını bağışlayacak? Hem Dukas'tan hem de Kekavmenos'tan kurtulduğunu düşünen Diyojen, Vaspurakan üzerindeki emellerini gerçekleştirebilecek mi? Evdokya bu hususta onun yanında mı, karşısında mı olacak? Ferzat'ın tehditleriyle sıkıntılı bir duruma düşen Yınal, Ferzat'ı kurtarmak için bir hamle yapacak mı? Yoksa Ferzat'ın elindeki sırlar açığa mı çıkacak?



