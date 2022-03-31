Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölümde ne olacak? Alparslan: Büyük Selçuklu 20. Bölüm fragma

Ekranların beğenilen dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin 20. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Alparslan: Büyük Selçuklu konusu nedir? Alparslan: Büyük Selçuklu 20. Fragmanı nasıl izlenir! Alparslan: Büyük Selçuklu oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nöbetçi alpların şehadetinin hesabını sormak için Vaspurakan'a giden Alparslan, Bizanslı askerlerin de aynı şekilde çarmıha gerildiğini görünce bu işi Bizans'ın yapmadığını anlamıştı. Hem Alparslan'a hem Diyojen'e gelen "İntikam" yazılı not neyin habercisidir? Liparit'in oğulları babalarının öcünü alabilmek için ne yapacaklar? Alparslan bu yeni düşmanlarına karşı hangi tedbirleri alacak? Kaçırılan Çağrı Bey'in kurtarılması için hangi hamleleri yapacak? Sultan Tuğrul'un bu konu hakkındaki tasarrufu ne olacak? Alparslan'ın kendisine soğuk davrandığını gören Akça, Alparslan'ın gönlünü almak ve gerçeği ona söylemek için nasıl bir yol izleyecek? Şehver'in ölümünde payı olduğunu parçaları birleştirerek keşfeden Akça, Karaca ile yine karşı karşıya gelecek. Karaca'nın tehditlerine rağmen Akça, Karaca'nın yaptıklarını Çağrı Bey'e söyleyecek mi? Bizans'ta başlayan taht oyunlarında yeni çekişme ne üzerine olacak? Dukas ve Diyojen, Kekavmenos'tan nasıl kurtulacak? Kekavmenos, kendisine yapılan planlardan haberdar olacak mı, bu planların üstesinden nasıl gelecek? Sürükleyici ve macera dolu yeni bölümüyle Alparslan: Büyük Selçuklu 28 Mart Pazartesi TRT 1'de!

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