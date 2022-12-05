Alparslan: Büyük Selçuklu var mı, yok mu, neden yok? 5 Aralık 2022 bu akşam Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölümü yok mu, haftaya mı olacak?

TRT 1'in sevilen dizilerinden olan Alparslan: Büyük Selçuklu bugün yayın akışında yer almadı. Bunun ardından vatandaşlar, Alparslan: Büyük Selçuklu var mı, yok mu, neden yok? 5 Aralık 2022 Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölümü yok mu, haftaya mı olacak? merak etti. Peki, Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölümü bu akşam ekranlarda olmayacak mı? Alparslan: Büyük Selçuklu neden başlamadı? İşte detaylar...

Alparslan: Büyük Selçuklu neden yok? Alparslan: Büyük Selçuklu, Akli Film yapımı imzalı, yönetmenliğini Sedat İnci'nin yaptığı, senaryosunu Emre Konuk'un kaleme aldığı, ilk bölümü 8 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan tarihî ve kurgu türündeki Türk televizyon dizisidir. Alparslan: Büyük Selçuklu var mı, yok mu, neden yok? 5 Aralık 2022 Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölümü yok mu, haftaya mı olacak?

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

Alparslan: Büyük Selçuklu bugün yani 5 Aralık Pazartesi günü Dünya Kupası maçlarından dolayı ekranlara gelmeyecek. Dizinin yeni bölümü bugün değil haftaya yayınlanacak. 2022 FIFA Dünya Kupası maçları nedeniyle TRT 1'de bazı günler diziler ekranlara gelmiyor. Bugün de aynı şekilde çeyrek final maçından dolayı Alparslan: Büyük Selçuklu yayınlanmayacak.

Twitter'dan yapılan açıklama şöyle:

""Vaspurakan benimdir, sana teslim etmeyeceğim!"

#AlparslanBüyükSelçuklu 37. bölüm fragmanı yayında!

Yeni bölüm 12 Aralık Pazartesi 20.00'de @trt1'de."

Buna göre dizi haftaya 12 Aralık günü ekranlara gelecek. Bugün Dünya Kupası maçlarından dolayı dizinin yeni bölümü olmayacak.

TRT 1 5 ARALIK YAYIN AKIŞI

17:00 - Ana Haber

18:00 - 2022 Dünya Kupası Son 16 Karşılaşması "Japonya-Hırvatistan"

20:00 - Gönül Dağı Özel

22:00 - 2022 Dünya Kupası Son 16 Karşılaşması "Brezilya-Güney Kore"

00:00 - Alparslan: Büyük Selçuklu

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Dizinin yeni bölümü 12 Aralık 2022 Pazartesi günü ekranlara gelecek.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU KONUSU NEDİR?

Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Sultan Alparslan'ın kutlu yolculuğu...

Büyük Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtını tayin edeceği gün, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini alır. Bunun üzerine Anadolu'ya sefer emri verir. Sefere giden Selçuklu meliklerine gizemli birtakım suikastçılar saldırır. Saldırının izleri Alparslan'ı hiç ummadığı bir yere götürür. Alparslan suikastçıların peşindeyken, Bizans zulmünden kaçan bir Türkmen kızı Akça'nın hayatını kurtarır. Bu, Alparslan ve Akça Hatun arasındaki destansı aşkın ilk kıvılcımı olur. Ancak Alparslan, Akça'nın güzelliğinin ardında sakladığı sırlardan habersizdir.

Bizans İmparatoru, Türkmenlerle olan sorunların çözülmesi için General Dukas ve Yüzbaşı Romen Diyojen'i Ani'ye gönderir. Ancak Ani Tekfuru Kekavmenos'un oğlu Yannis'in yaptığı hata, Sultan Tuğrul'un savaş kararı almasına yol açar. Çocukken gördüğü düşlerde kendisine kutlu fetihler müjdelenen Alparslan, Selçuklu ordusuyla birlikte Pasinler'de Bizans ordusuyla karşı karşıya gelir. Pasinler Savaşı, Alparslan'a Anadolu'nun kapılarını Türklere açmak için çıktığı kutlu yolda ilk adım olacaktır.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCU KADROSU

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