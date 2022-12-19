Alparslan Büyük Selçuklu 37. bölüm izle! Alparslan: Büyük Selçuklu, Akli Film yapımı imzalı, yönetmenliğini Sedat İnci'nin yaptığı, senaryosunu Emre Konuk'un kaleme aldığı, ilk bölümü 8 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan tarih ve kurgu türündeki Türk televizyon dizisidir. 38. Bölümüyle izleyicisiyle buluşacak Alparslan Büyük Selçuklu'nun son bölümü merak konusu oldu.İzleyiciler, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin son bölüm izleme linkini araştırmaya başladı. Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm izle! Alparslan Büyük Selçuklu son bölümde neler oldu? Alparslan Büyük Selçuklu 37. bölüm full HD izle!

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU KONUSU NEDİR?

Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Sultan Alparslan'ın kutlu yolculuğu... Büyük Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtını tayin edeceği gün, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini alır. Bunun üzerine Anadolu'ya sefer emri verir. Sefere giden Selçuklu meliklerine gizemli birtakım suikastçılar saldırır. Saldırının izleri Alparslan'ı hiç ummadığı bir yere götürür. Alparslan suikastçıların peşindeyken, Bizans zulmünden kaçan bir Türkmen kızı Akça'nın hayatını kurtarır. Bu, Alparslan ve Akça Hatun arasındaki destansı aşkın ilk kıvılcımı olur. Ancak Alparslan, Akça'nın güzelliğinin ardında sakladığı sırlardan habersizdir.

Bizans İmparatoru, Türkmenlerle olan sorunların çözülmesi için General Dukas ve Yüzbaşı Romen Diyojen'i Ani'ye gönderir. Ancak Ani Tekfuru Kekavmenos'un oğlu Yannis'in yaptığı hata, Sultan Tuğrul'un savaş kararı almasına yol açar. Çocukken gördüğü düşlerde kendisine kutlu fetihler müjdelenen Alparslan, Selçuklu ordusuyla birlikte Pasinler'de Bizans ordusuyla karşı karşıya gelir. Pasinler Savaşı, Alparslan'a Anadolu'nun kapılarını Türklere açmak için çıktığı kutlu yolda ilk adım olacaktır.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Alparslan, Bağdat'tan dönerken Yınal'dan gelen mektupla şok olmuştur: Yınal, Vaspurakan'ın yeni sahibi olduğunu iddia etmektedir! Alparslan, Yınal'ın bu sözlerine inanarak ona Vaspurakan'ı teslim mi edecek, yoksa kaleyi vermemek için karşı mı koyacak? Yınal, Tuğrul'un buyruğunu yerine getirip Vaspurakan'ı Alparslan'dan nasıl alacak? İşleri zorlaştırarak mı, yoksa sulh içinde mi? Tuğrul'un bu mücadeleye tepkisi ne olacak? Seferiye ihtilal ile ilgili gerçeği Alparslan'a söylemek istemektedir, Arslan Yusuf ise bunu kendisine yapamayacağını sert bir dille anlatır. Seferiye, ihtilalin iç yüzünü anlatıp Arslan Yusuf'u ifşa edecek mi?

Bağdat'ta Alparslan'dan büyük darbe yiyen Besasiri bütün öfkesi ve hıncıyla Selçuklu topraklarına girmiştir. Besasiri, Alparslan'dan hem öcünü alabilmek hem de onu tuzağa çekebilmek için uğraşacak ve Çağrı'nın karşısına dikilerek Çağrı'yı paramparça edecektir. Besasiri bu yaptığıyla, istediği gibi Alparslan'ı üstüne çekebilecek mi? Bu durumda Çağrı hayatta mı kalacak, yoksa son nefesini mi verecek?

Yınal'ın Vaspurakan'ı kuşatma altına almasını fırsat bilen Grigor, Selçuklular arasına nifak tohumu ekmeye çalışacak. Yınal'a vereceği mancınıklarla şehrin alevler içerisinde kalmasını sağlayan Grigor, Yınal'ın arasını diğer hanedan üyeleriyle açarak, istediğini alabilecek mi? Süleyman'ı görmek için kaleye sızan ve bu hengamenin ortasında kalan Flora neler yaşayacak?