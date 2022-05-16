Alparslan: Büyük Selçuklu son bölüm izle! Alparslan: Büyük Selçuklu 25. bölüm HD izle! Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölümde neler olacak, full bölüm - Haberler

Alparslan: Büyük Selçuklu, Akli Film yapımı imzalı, yönetmenliğini Sedat İnci'nin yaptığı, senaryosunu Emre Konuk'un kaleme aldığı, ilk bölümü 8 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan tarih ve kurgu türündeki Türk televizyon dizisidir. Alparslan: Büyük Selçuklu son bölüm izle! Alparslan: Büyük Selçuklu 25. bölüm HD izle! Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölümde neler olacak? 16 Mayıs TRT 1 Alparslan: Büyük Selçuklu full bölüm izle! Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi son bölüm HD izle!

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi Pazartesi günleri saat 20:00 'da TRT 1'de ekranlara geliyor.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Biruni'nin Vaspurakan fethinde kullanılması için yaptığı devasa mancınıklar Ferzat tarafından ordugahta yakılmıştı. Ferzat, Bizans ile işbirliğine mi gitti, yoksa bu Alparslan'ın planının bir parçası mı? Kekavmenos'un hatununu öldürdüğünü öğrenen Çağrı Bey obadan birkaç alp ile beraber Vaspurakan'a doğru hareketlendi. Çağrı, kaleye girip Kekavmenos ile hesaplaşacak mı? Vaspurakan seferi için yeni bir başbuğ belirleyecek olan Selçuklu'da, ordunun başında Alparslan mı, Süleyman mı, Yınal mı olacak? Adı sefer için komutanlıkta anılmayan Erbasgan, buna karşı nasıl bir tepki verecek? Yınal ile kozlarını paylaşarak öfkesini dindirebilecek mi?

Alparslan, Akça'ya babasının Hasan Bey olduğunu ikrar etmesini söylemişti. Akça, sırrını açıklayacak mı, yoksa dediği gibi Vaspurakan'ın fethinden sonra mı beyan edecek? Vaspurakan kuşatmasını savunmak için yoğun çaba içerisine giren Kekavmenos, mancınıkların yakılmasından dolayı rahat bir nefes aldı. Bizans'ın fethin gecikmesine karşı yeni hamlesi ne olacak? Diyojen, Selçuklu içinde yeni bir karışıklığa yol açarak fethin geciktirebilecek mi?

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU CANLI İZLE!

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜM İZLE!

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Akça yıllardır sakladığı büyük sırrı Alparslan'a açıkladı, Nizamülmülk de bu konuşma gerçekleşirken onları gördü. Alparslan'ın bu sırra vereceği tepki ne olacak? Nizamülmülk, Akça'nın sözlerini duydu mu? Akça, babasına gerçeği açıklayacak mı? Alparslan, Vaspurakan zindanında kaldıktan sonra boynunda birtakım yaralar oluşmuştu, bu yaralar Alparslan ve çevresinde tedirginliğe sebep oldu. Bu yaralar neden çıktı?

Sultan Tuğrul annesinin mezarına saklanan Bizanslı bir suikastçı tarafından hançerlendi, Tuğrul'un durumu nasıl? Tuğrul'un ölmediği haberi Vaspurakan'a ulaşınca Vaspurakandakiler ne yapacak? Biruni'nin öncülüğünde mancınıklar yapan Selçuklu, Vaspurakan'ı kuşatma hazırlıklarına başladı.

Selçuklu'nun Vaspurakan'ı fetih etme hamlelerine karşılık Vaspurakan'ın hamlesi ne olacak? Öldüğü sanılan Dukas, Vaspurakan'a geri dönmüş, oradakilerin şaşkın bakışları arasında kaleye girmişti. Rati ve İvan karşılarında kanlı canlı gördükleri Dukas'a ne yapacak? Kekavmenos, Dukas'ın dönüşünü bir fırsata çevirebilecek mi? Dukas tarafından tutsak edilen Diyojen'e müstehak görülen ceza ne olacak?

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCU KADROSU

Barış Arduç : Sultan Alparslan : Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun ikinci hükümdarıdır. Çağrı Bey'in oğlu, Tuğrul Bey'in yeğenidir.

Fahriye Evcen : Akça Hatun : Sultan Alparslan'ın eşidir.

Barış Bağcı : Tuğrul Bey : Çağrı Bey'in kardeşi, Sultan Alparslan ve Kavurd Bey'in amcasıdır. Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun ilk hükümdarıdır.

Erdinç Gülener : Çağrı Bey : Tuğrul Bey'in abisi; Sultan Alparslan'ın, Kavurd Bey'in ve Süleyman'ın babası; Melikşah'ın dedesidir.

Mehmet Özgür : Nizâmülmülk : Çağrı Bey'in, Alp Arslan'ın ve Melikşah'ın veziri, devletin hâcesidir.

Gizem Karaca : Evdokya

Sarp Levendoğlu : Romen Diyojen : Bizans İmparatorluğu'nun 1068 - 1071 yılları arasındaki imparatorudur. Sultan Alparslan'ın düşmanıdır.

Yurdaer Okur : Tuğrul Bozan

Mim Kemal Öke : Akbilge : Kınık Obası'nın beylerindendir.

Batın Uçan : Kavurd Bey : Çağrı Bey'in oğlu, Tuğrul Bey'in yeğeni ve Turan Şah'ın babasıdır. Sultan Alparslan ve Süleyman'ın kardeşidir.

Korel Cezayirli : Süleyman : Çağrı Bey'in oğlu; Sultan Alparslan'ın ve Kavurd Bey'in abisidir.

Esila Umut : Cevher Hatun : Sultan Alparslan'ın, Kavurd Bey'in ve Süleyman'ın kız kardeşidir.

Burak Ali Özkan : Şehzade Mesud : Gazneliler Devleti Sultanı Mevdud'un oğlu, Çağrı Bey'in torunu; Sultan Alparslan, Kavurd Bey ve Süleyman'ın yeğenidir.

Zeynep Özder : Begim Şehver : Çağrı Bey'in kızı, Gazneliler Devleti Sultanı Mevdud'un karısı ve Alparslan'ın kardeşidir.

Ferit Kaya : Emir Bozan

Uygar Özçelik : İbrahim Yınal : Tuğrul Bey ve Çağrı Bey'in anne tarafından kardeşi, baba tarafından kuzenidir. Sultan Alparslan'ın, Kavurd Bey'in ve Süleyman'ın amcasıdır.

Ayşegül Ünsal : Akınay

Sinan Tuzcu : Dukas

Toprak Sergen : Kekavmenos : Bir Bizans komutanıdır.

Rabia Soytürk : Karaca Hatun : Süleyman'ın eşi,Tuğrul Bozan' ın kardeşi.

Fırat Topkorur : Alpagut

Burak Şafak : Avar Alp

Onur Ayçelik : Artuk Alp

Kutay Sungar : Atsız Alp

Emre Bulut : Afşin Alp

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