Alparslan: Büyük Selçuklu son bölüm izle! Alparslan: Büyük Selçuklu 21. bölüm HD izle! Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölümde neler olacak, full bölüm

Alparslan: Büyük Selçuklu, Akli Film yapımı imzalı, yönetmenliğini Sedat İnci'nin yaptığı, senaryosunu Emre Konuk'un kaleme aldığı, ilk bölümü 8 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan tarih ve kurgu türündeki Türk televizyon dizisidir. Alparslan: Büyük Selçuklu son bölüm izle! Alparslan: Büyük Selçuklu 21. bölüm HD izle! Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölümde neler olacak? 11 Nisan TRT 1 Alparslan: Büyük Selçuklu full bölüm izle! Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi son bölüm HD izle!

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi Pazartesi günleri saat 20:00 'da TRT 1'de ekranlara geliyor.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ermeni köyüne baskın yapılacağı istihbaratını alan Alparslan ve alplar, Ermeni köyüne gitmişler, köydekilerin hançerleriyle burun buruna kalmışlardı. Alparslan bu tuzaktan nasıl kurtulacak? Liparit Kardeşler tuzaklarına düşürdükleri Alparslanlara karşı ne yapacaklar? Kekavmenos ile bir anlaşma yapan Selçuklular, bu anlaşmadan doğan haklarını nasıl kullanacak? Alparslan annesinin katiliyle anlaşma yapmış olmaktan dolayı içine düştüğü duygu karmaşasıyla nasıl baş edecek?

Karaca, Akça'nın aslında Selçuklu'ya çalıştığını yazdığı kağıdı Kekavmenos'un heybesine koymuştu. Bu notu bulan Kekavmenos'un buna tepkisi ne olacak? Akça açığa çıkacak mı yoksa Alpagut bunu önleyebilecek mi? Karaca emeline ulaşıp Akça'dan kurtulacak mı?

Ferzat'ın kaçmasını sağlayan Yınal, bundan sonraki süreçte Ferzat ile bir işbirliğine mi gidecek, yoksa ondan kurtulmaya mı çalışacak? Dukas'ın yaralarını iyileştiren Ferzat, elindeki tuttuğu hazinenin farkına vardığında nasıl bir yol izleyecek? Vaspurakan valisi olma yolunda kurduğu planlar ardı ardına bozulan Diyojen'in yeni hamleleri ne olacak?

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU CANLI İZLE!

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜM İZLE!

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Akça bir mendile yazdığı sözlerle Alparslan'a aşkını ikrar etmiş, Alparslan da bu mendili okuyunca Akça'nın gönlündeki kişinin kendisi olduğunu anlamıştı. Alparslan ve Akça'nın aşkı bundan sonra nasıl seyredecek? Alparslan aşkı için nelere göğüs gerecek, Akça ülküsüyle aşkını bir gönülde yaşatabilecek mi? Kendileriyle anlaşmak için gelen Kekavmenos'a karşı Alparslan nasıl bir tavır takınacak? Selçuklu ve Vaspurakan işbirliği hangi neticeleri doğuracak?

Dukas'ın uçurumdan itilmesinden sonra Kekavmenos, Liparit kardeşlerle baş başa kaldı. Kekavmenos'un ölümden kurtulmak için Liparitlere teklifi ne olacak? Liparitler hangi şartlar içerisinde Kekavmenos'un hayatını bağışlayacak? Hem Dukas'tan hem de Kekavmenos'tan kurtulduğunu düşünen Diyojen, Vaspurakan üzerindeki emellerini gerçekleştirebilecek mi? Evdokya bu hususta onun yanında mı, karşısında mı olacak?

Ferzat'ın tehditleriyle sıkıntılı bir duruma düşen Yınal, Ferzat'ı kurtarmak için bir hamle yapacak mı? Yoksa Ferzat'ın elindeki sırlar açığa mı çıkacak?

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCU KADROSU

Barış Arduç : Sultan Alparslan : Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun ikinci hükümdarıdır. Çağrı Bey'in oğlu, Tuğrul Bey'in yeğenidir.

Fahriye Evcen : Akça Hatun : Sultan Alparslan'ın eşidir.

Barış Bağcı : Tuğrul Bey : Çağrı Bey'in kardeşi, Sultan Alparslan ve Kavurd Bey'in amcasıdır. Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun ilk hükümdarıdır.

Erdinç Gülener : Çağrı Bey : Tuğrul Bey'in abisi; Sultan Alparslan'ın, Kavurd Bey'in ve Süleyman'ın babası; Melikşah'ın dedesidir.

Mehmet Özgür : Nizâmülmülk : Çağrı Bey'in, Alp Arslan'ın ve Melikşah'ın veziri, devletin hâcesidir.

Gizem Karaca : Evdokya

Sarp Levendoğlu : Romen Diyojen : Bizans İmparatorluğu'nun 1068 - 1071 yılları arasındaki imparatorudur. Sultan Alparslan'ın düşmanıdır.

Yurdaer Okur : Tuğrul Bozan

Mim Kemal Öke : Akbilge : Kınık Obası'nın beylerindendir.

Batın Uçan : Kavurd Bey : Çağrı Bey'in oğlu, Tuğrul Bey'in yeğeni ve Turan Şah'ın babasıdır. Sultan Alparslan ve Süleyman'ın kardeşidir.

Korel Cezayirli : Süleyman : Çağrı Bey'in oğlu; Sultan Alparslan'ın ve Kavurd Bey'in abisidir.

Esila Umut : Cevher Hatun : Sultan Alparslan'ın, Kavurd Bey'in ve Süleyman'ın kız kardeşidir.

Burak Ali Özkan : Şehzade Mesud : Gazneliler Devleti Sultanı Mevdud'un oğlu, Çağrı Bey'in torunu; Sultan Alparslan, Kavurd Bey ve Süleyman'ın yeğenidir.

Zeynep Özder : Begim Şehver : Çağrı Bey'in kızı, Gazneliler Devleti Sultanı Mevdud'un karısı ve Alparslan'ın kardeşidir.

Ferit Kaya : Emir Bozan

Uygar Özçelik : İbrahim Yınal : Tuğrul Bey ve Çağrı Bey'in anne tarafından kardeşi, baba tarafından kuzenidir. Sultan Alparslan'ın, Kavurd Bey'in ve Süleyman'ın amcasıdır.

Ayşegül Ünsal : Akınay

Sinan Tuzcu : Dukas

Toprak Sergen : Kekavmenos : Bir Bizans komutanıdır.

Rabia Soytürk : Karaca Hatun : Süleyman'ın eşi,Tuğrul Bozan' ın kardeşi.

Fırat Topkorur : Alpagut

Burak Şafak : Avar Alp

Onur Ayçelik : Artuk Alp

Kutay Sungar : Atsız Alp

Emre Bulut : Afşin Alp

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