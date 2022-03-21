Alparslan Büyük Selçuklu Şehver Sultan kimdir? Şehver Sultan gerçek adı ne? Alparslan Büyük Selçuklu dizisi "Şehver Sultan" karakteri kim oynuyor?
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TRT 1'de yayınlanan ve izleyenleri ekran başına kilitleyen Alparslan Büyük Selçuklu dizisi oyuncularından Kumru karakteri merak ediliyor. Alparslan Büyük Selçuklu Şehver Sultan kim araştırmasının yanı sıra Şehver Sultan kaç yaşında, Şehver Sultan gerçek adı ne? Alparslan Büyük Selçuklu dizisi "Şehver Sultan" karakteri kim oynuyor? Alparslan Büyük Selçuklu Şehver Sultan hangi dizilerde oynadı? Alparslan Büyük Selçuklu Şehver Sultan evli mi araştırmaları yapılıyor.
Alparslan Büyük Selçuklu Şehver Sultan kim? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. FOX TV'de yayınlanan ve izleyenleri ekran başına kilitleyen Yasak Elma dizisi oyuncularından Kumru karakteri merak ediliyor. Yasak Elma Kumru kim araştırmasının yanı sıra Kumru kaç yaşında, Yasak Elma Kumru gerçek adı ne? Yasak Elma dizisi "Kumru" karakteri kim oynuyor? Yasak Elma Kumru hangi dizilerde oynadı? Yasak Elma Kumru evli mi araştırmaları yapılıyor. İşte detaylar...
Alparslan Büyük Selçuklu Şehver Sultan gerçek adı Zeynep Özder'dir.
41 yaşında olan Zeynep Özder, Türk dizi ve sinema oyuncuları arasında yer alıyor. Daha önce Payitaht Abdülhamid dizisinde oynamıştır. 2013 yılında Mehmet Bilal ile evlendi.
- Barış Arduç : Sultan Alparslan : Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun ikinci hükümdarıdır. Çağrı Bey'in oğlu, Tuğrul Bey'in yeğenidir.
- Fahriye Evcen : Akça Hatun : Sultan Alparslan'ın eşidir.
- Barış Bağcı : Tuğrul Bey : Çağrı Bey'in kardeşi, Sultan Alparslan ve Kavurd Bey'in amcasıdır. Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun ilk hükümdarıdır.
- Erdinç Gülener : Çağrı Bey : Tuğrul Bey'in abisi; Sultan Alparslan'ın, Kavurd Bey'in ve Süleyman'ın babası; Melikşah'ın dedesidir.
- Mehmet Özgür : Nizâmülmülk : Çağrı Bey'in, Alp Arslan'ın ve Melikşah'ın veziri, devletin hâcesidir.
- Gizem Karaca : Evdokya
- Sarp Levendoğlu : Romen Diyojen : Bizans İmparatorluğu'nun 1068 - 1071 yılları arasındaki imparatorudur. Sultan Alparslan'ın düşmanıdır.
- Yurdaer Okur : Tuğrul Bozan
Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Alparslan'ın kutlu yolculuğu…
Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtını tayin edeceği gün, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini alır. Anadolu'ya sefer emri verir. Sefere giden Selçuklu Meliklerine gizemli suikastçılar saldırır. Saldırının izleri Alparslan'ı hiç ummadığı bir yere götürür. Alparslan suikastçıların peşindeyken, Bizans zulmünden kaçan Türkmen kızı Akça'nın hayatını kurtarır. Bu, Alparslan ve Akça arasındaki destansı aşkın ilk kıvılcımı olur. Ancak Alparslan, Akça'nın güzelliğinin ardında sakladığı sırlardan habersizdir.
Bizans İmparatoru, Türkmenlerle olan sorunların çözülmesi için General Dukas ve Yüzbaşı Romen Diyojen'i Ani'ye gönderir. Ancak Ani Tekfuru Kekavmenos'un oğlu Yannis'in yaptığı hata, Sultan Tuğrul'un savaş kararı almasına yol açar. Çocukken gördüğü düşlerde kendisine kutlu fetihler müjdelenen Alparslan, Selçuklu ordusuyla birlikte Pasinler'de Bizans'la karşı karşıya gelir. Pasinler, Alparslan'a Anadolu'nun kapılarını Türklere açmak için çıktığı kutlu yolda ilk adım olacaktır.