Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü sonrasında Seferiye karakteri merak konusu oldu. Seferiye Hatun karakterini canlandıran Kayra Zabcı diziden ayrılacak mı sorusu araştırılmakta. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu Seferiye öldü mü? Seferiye Hatun tarihte ne zaman öldü? Alparslan dizisi Seferiye ölecek mi? İşte detaylar...

Kadrosunda Barış Arduç, Kayra Zabcı, Mehmet Özgür gibi isimlerin yer aldığı Alparslan Büyük Selçuklu, TRT 1 ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Alparslan Büyük Selçuklu dizisi yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Dizinin yayınlanan son bölümü sonrasında Seferiye Hatun karakteri merak konusu oldu. Kayra Zabcı diziden ayrılacak mı sorusu araştırılmakta. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu Seferiye öldü mü? Seferiye Hatun tarihte ne zaman öldü? Alparslan dizisi Seferiye ölecek mi? Detaylar haberimizde...

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜM NE OLDU?

Tuğrul'un hastalığı sebebiyle yatağa düşmesiyle Süleyman naib olarak tahta oturmuştu. Tuğrul son nefesinde hata ettiğini Süleyman'a söyler, Süleyman Tuğrul'un hata etmediğini, kendisinin de başarılı olacağını ikrar eder. Ancak Tuğrul'un ölümü Alparslan ve Kutalmış ile amansız bir mücadeleye girmesine sebep olacak. Amidülmülk'ün içten, Leon ile Grigor'un dıştan desteği kendisini tahta tutmaya yetecek mi? Sırra kadem basan Alparslan'ı bulup önündeki en büyük engeli kaldırabilecek mi? Süleyman hem iç mücadeleyi kazanıp tahta kalmaya çalışacak hem de dış tehditleri önlemeye çalışacak.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU SEFERİYE ÖLDÜ MÜ?

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin son bölümünde Seferiye Hatun'un ağır yaralandığı görüntüler yer almaktadır. Seferiye Hatun'un dizideki akıbeti bir sonraki bölümde belli olacaktır.