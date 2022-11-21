Alparslan: Büyük Selçuklu saat kaçta? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman? Alparslan Büyük Selçuklu 36. bölüm ne zaman?

Alparslan Büyük Selçuklu saat kaçta? 2022 Dünya Kupası maçları nedeniyle TRT 1'de yayınlanan bazı dizilerin yayın planlarında değişiklik yapıldı. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu saat kaçta başlayacak? Alparslan Büyük Selçuklu geç mi başlayacak?Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman? Alparslan Büyük Selçuklu dizisi izleyicileri tarafından merak ediliyor. İşte, Alparslan Büyük Selçuklu 36. bölüm ne zaman? Yanıtı haberimizde...

Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam saat 21.00'de TRT 1'de yeni bölümüyle ekranlara gelecek. 2022 Dünya Kupası maçları nedeniyle bu akşam Alparslan Büyük Selçuklu dizisi geç ve özetsiz olarak başlayacak.

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü ile ilgili olarak dizi ekibi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Yeni bölümümüzün etiketi #AlparslanBüyükSelçuklu

Bu akşam 21.00'de @trt1'deyiz.

21 Kasım TRT 1 yayın akışı şu şekildedir:

05:00 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:10 Benim Adım Melek

08:40 Bu Toprağın Sesi

10:30 Alişan İle Hayat Gülümse

13:10 Yeşil Deniz

15:00 Kupa Günlüğü

16:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "İngiltere-İran"

18:00 Ana Haber

18:55 İddiaların Aksine

19:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "Senegal-Hollanda"

21:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

00:10 Yürek Çıkmazı

03:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

05:20 Kapanış

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU KONUSU NE?

Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Alparslan'ın kutlu yolculuğu…

Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtını tayin edeceği gün, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini alır. Anadolu'ya sefer emri verir. Sefere giden Selçuklu Meliklerine gizemli suikastçılar saldırır. Saldırının izleri Alparslan'ı hiç ummadığı bir yere götürür. Alparslan suikastçıların peşindeyken, Bizans zulmünden kaçan Türkmen kızı Akça'nın hayatını kurtarır. Bu, Alparslan ve Akça arasındaki destansı aşkın ilk kıvılcımı olur. Ancak Alparslan, Akça'nın güzelliğinin ardında sakladığı sırlardan habersizdir.

Bizans İmparatoru, Türkmenlerle olan sorunların çözülmesi için General Dukas ve Yüzbaşı Romen Diyojen'i Ani'ye gönderir. Ancak Ani Tekfuru Kekavmenos'un oğlu Yannis'in yaptığı hata, Sultan Tuğrul'un savaş kararı almasına yol açar. Çocukken gördüğü düşlerde kendisine kutlu fetihler müjdelenen Alparslan, Selçuklu ordusuyla birlikte Pasinler'de Bizans'la karşı karşıya gelir. Pasinler, Alparslan'a Anadolu'nun kapılarını Türklere açmak için çıktığı kutlu yolda ilk adım olacaktır.

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCULARI KİMLER?

Barış Arduç : Sultan Alparslan : Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun ikinci hükümdarıdır. Çağrı Bey'in oğlu, Tuğrul Bey'in yeğenidir.

Fahriye Evcen : Akça Hatun : Sultan Alparslan'ın eşidir.

Barış Bağcı : Tuğrul Bey : Çağrı Bey'in kardeşi, Sultan Alparslan ve Kavurd Bey'in amcasıdır. Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun ilk hükümdarıdır.

Erdinç Gülener : Çağrı Bey : Tuğrul Bey'in abisi; Sultan Alparslan'ın, Kavurd Bey'in ve Süleyman'ın babası; Melikşah'ın dedesidir.

Mehmet Özgür : Nizâmülmülk : Çağrı Bey'in, Alp Arslan'ın ve Melikşah'ın veziri, devletin hâcesidir.

Gizem Karaca : Evdokya

Sarp Levendoğlu : Romen Diyojen : Bizans İmparatorluğu'nun 1068 - 1071 yılları arasındaki imparatorudur. Sultan Alparslan'ın düşmanıdır.

Yurdaer Okur : Tuğrul Bozan