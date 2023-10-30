Televizyon seyircileri, Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin aktör kadrosunda hangi oyuncunun hangi rolü oynadığını merak ediyor. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu oyuncuları kimler? İşte detaylar…

TRT 1'in yeni yapımı olan Alparslan: Büyük Selçuklu'nun oyuncu kadrosu merak konusu. Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin yeni sezonuna dair planlar yapılmış durumda. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu oyuncuları kimler?İşte detaylar…

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCULARI KİMLER?

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin oyuncuları arasında; Barış Arduç, Fahriye Evcen, Mehmet Özgür, Yurdaer Okur, Erdinç Gülener, Barış Bağcı, Sarp Levendoğlu ve Gizem Karaca yer alıyor.

TRT 1 ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU CANLI İZLE

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Alparslan: Büyük Selçuklu adlı yapım, yeni bölümüyle saat 20:00 itibariyle bu akşam ekranlarda.

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU KONUSU NE?

Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Alparslan'ın kutlu yolculuğu…

Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtını tayin edeceği gün, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini alır. Anadolu'ya sefer emri verir. Sefere giden Selçuklu Meliklerine gizemli suikastçılar saldırır. Saldırının izleri Alparslan'ı hiç ummadığı bir yere götürür. Alparslan suikastçıların peşindeyken, Bizans zulmünden kaçan Türkmen kızı Akça'nın hayatını kurtarır. Bu, Alparslan ve Akça arasındaki destansı aşkın ilk kıvılcımı olur. Ancak Alparslan, Akça'nın güzelliğinin ardında sakladığı sırlardan habersizdir.

Bizans İmparatoru, Türkmenlerle olan sorunların çözülmesi için General Dukas ve Yüzbaşı Romen Diyojen'i Ani'ye gönderir. Ancak Ani Tekfuru Kekavmenos'un oğlu Yannis'in yaptığı hata, Sultan Tuğrul'un savaş kararı almasına yol açar. Çocukken gördüğü düşlerde kendisine kutlu fetihler müjdelenen Alparslan, Selçuklu ordusuyla birlikte Pasinler'de Bizans'la karşı karşıya gelir. Pasinler, Alparslan'a Anadolu'nun kapılarını Türklere açmak için çıktığı kutlu yolda ilk adım olacaktır.