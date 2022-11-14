TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu'nun ekranlarda yayınlanmamasının ardından izleyiciler Alparslan Büyük Selçuklu neden yok? sorusunu araştırdı. Büyük izleyici kitlesine hakim olan TRT 1 dizisini ekranlarda göremeyenler Alparslan Büyük Selçuklu bitti mi? sorusunu merak etti. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu neden yok? Alparslan Büyük Selçuklu bitti mi? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölümü neden yok? İşte detaylar...

Alparslan Büyük Selçuklu neden yok? merak ediliyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin ekranlarda görünmemesinin ardından dizinin seyircileri Alparslan Büyük Selçuklu neden yok? sorusuna yanıt aradı. İşte dizi hakkında merak edilenler...

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU NEDEN YOK?

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi başrol oyuncusu Barış Arduç'un korona virüse yakalanması sebebiyle ekranlara 14 Kasım akşamı gelmeyecek.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi her hafta Pazartesi günü saat 20:00 'da TRT 1'de ekranlara geliyor.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜMLERİ HANGİ GÜN?

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümleri Pazartesi günleri yayınlanmaktadır.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Sultan Alparslan'ın kutlu yolculuğu...

Büyük Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtını tayin edeceği gün, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini alır. Bunun üzerine Anadolu'ya sefer emri verir. Sefere giden Selçuklu meliklerine gizemli birtakım suikastçılar saldırır. Saldırının izleri Alparslan'ı hiç ummadığı bir yere götürür. Alparslan suikastçıların peşindeyken, Bizans zulmünden kaçan bir Türkmen kızı Akça'nın hayatını kurtarır. Bu, Alparslan ve Akça Hatun arasındaki destansı aşkın ilk kıvılcımı olur. Ancak Alparslan, Akça'nın güzelliğinin ardında sakladığı sırlardan habersizdir.

Bizans İmparatoru, Türkmenlerle olan sorunların çözülmesi için General Dukas ve Yüzbaşı Romen Diyojen'i Ani'ye gönderir. Ancak Ani Tekfuru Kekavmenos'un oğlu Yannis'in yaptığı hata, Sultan Tuğrul'un savaş kararı almasına yol açar. Çocukken gördüğü düşlerde kendisine kutlu fetihler müjdelenen Alparslan, Selçuklu ordusuyla birlikte Pasinler'de Bizans ordusuyla karşı karşıya gelir. Pasinler Savaşı, Alparslan'a Anadolu'nun kapılarını Türklere açmak için çıktığı kutlu yolda ilk adım olacaktır.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCU KADROSU

Ana karakterler

Melik Muhammed Alparslan Bey (Barış Arduç): Çağrı Bey'in oğlu, Tuğrul Bey'in yeğenidir.

Akça Hatun (Fahriye Evcen): Alparslan'ın nişanlısı ve Hasan'ın kızıdır. (1. sezon)

Seferiye Hatun (Kayra Zabcı): Alparslan'ın eşi ve Arslan Yusuf'un kızıdır. (2. sezon)

Hasan Bey (Nizamülmülk) (Mehmet Özgür): Çağrı Bey'in, Alp Arslan'ın atabeyidir ve Akça Hatun'un (Aybike) babasıdır.

I. Tuğrul (Barış Bağcı): Çağrı Bey'in kardeşi, Alparslan'ın amcasıdır. Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun ilk hükümdarıdır.

Emir Bozan (Yurdaer Okur): Karmatilerin lideridir. (1. sezon)

Romen Diyojen (Sarp Levendoğlu): Bizans İmparatorluğu'nun bir yüzbaşısıdır. (1. sezon)

Evdokya (Gizem Karaca): Ani Tekfuru Katakalon Kekavmenos'un yeğenidir. (1. sezon)

Çağrı Bey (Erdinç Gülener): Tuğrul Bey'in ağabeyi; Alparslan'ın ve Süleyman'ın babası; Melikşah'ın dedesidir.