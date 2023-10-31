Pazartesi akşamları izleyicilerle buluşan sevilen yapım "Alparslan: Büyük Selçuklu," bu akşam 60. bölümle televizyon ekranlarına dönüyor. Barış Arduç, Öykü Gürman, Serhat Tutumluer gibi önemli isimlerin başrolde olduğu diziden sonuçlanan bir haber var. Peki, Alparslan: Büyük Selçuklu neden final yapacak, 3. Sezon olacak mı? Alparslan Büyük Selçuklu dizisi bitiyor mu?

Alparslan: Büyük Selçuklu neden final yapacak, 3. Sezon olacak mı? Alparslan Büyük Selçuklu dizisi bitiyor mu?

Final kararı almış olan "Alparslan: Büyük Selçuklu" dizisi için final bölümünün yayınlanacağı tarihte belirlendi. "Alparslan: Büyük Selçuklu neden final yapacak, 3. Sezon olacak mı? Alparslan Büyük Selçuklu dizisi bitiyor mu?" Sorusu gündeme geldi. Final kararı alınan yapımın final bölümünün yayın tarihi şimdiden netleşti. İşte detaylar…

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU NEDEN FİNAL YAPACAK, 3. SEZON OLACAK MI?

Alparslan:Büyük Selçuklu dizisi final yapacak. 61. bölüm ile ekranlara veda edecek olan Alparslan:Büyük Selçuklu dizisinin final bölümü 6 Kasım Pazartesi akşamı yayınlanacak.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU DİZİSİ BİTİYOR MU?

İlk bölümü 8 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan Alparslan: Büyük Selçuklu 6 Kasım 2023 tarihinde yayımlanacak olan 61. bölümü ile final yaparak ekranlara veda edecek. Dizi yeni sezonuna 30 Ekim Pazartesi günü başlayacak ve toplamda 2 bölüm ekranlara geldikten sonra yayın hayatını noktalayacak.