Alparslan: Büyük Selçuklu ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölümleri hangi gün? Pazartesi mi?

Ekranların beğenilen dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu ne zaman, saat kaçta yayınlanıyor merak edildi. Dizinin yeni bölümünü gününde izlemek isteyenler, Alparslan: Büyük Selçuklu ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi yeni bölümleri hangi gün? Pazartesi mi? araştırması yapıyor. Peki, Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi hangi gün yayınlanıyor? Alparslan: Büyük Selçuklu ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...

Alparslan: Büyük Selçuklu, Akli Film yapımı imzalı, yönetmenliğini Sedat İnci'nin yaptığı, senaryosunu Emre Konuk'un kaleme aldığı, ilk bölümü 8 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan tarihî ve kurgu türündeki Türk televizyon dizisidir. Alparslan: Büyük Selçuklu ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi yeni bölümleri hangi gün? Pazartesi günü mü?

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi her hafta Pazartesi günü saat 20:00 'da TRT 1'de ekranlara geliyor.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜMLERİ HANGİ GÜN?

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümleri Pazartesi günleri yayınlanmaktadır.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Sultan Alparslan'ın kutlu yolculuğu...

Büyük Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtını tayin edeceği gün, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini alır. Bunun üzerine Anadolu'ya sefer emri verir. Sefere giden Selçuklu meliklerine gizemli birtakım suikastçılar saldırır. Saldırının izleri Alparslan'ı hiç ummadığı bir yere götürür. Alparslan suikastçıların peşindeyken, Bizans zulmünden kaçan bir Türkmen kızı Akça'nın hayatını kurtarır. Bu, Alparslan ve Akça Hatun arasındaki destansı aşkın ilk kıvılcımı olur. Ancak Alparslan, Akça'nın güzelliğinin ardında sakladığı sırlardan habersizdir.

Bizans İmparatoru, Türkmenlerle olan sorunların çözülmesi için General Dukas ve Yüzbaşı Romen Diyojen'i Ani'ye gönderir. Ancak Ani Tekfuru Kekavmenos'un oğlu Yannis'in yaptığı hata, Sultan Tuğrul'un savaş kararı almasına yol açar. Çocukken gördüğü düşlerde kendisine kutlu fetihler müjdelenen Alparslan, Selçuklu ordusuyla birlikte Pasinler'de Bizans ordusuyla karşı karşıya gelir. Pasinler Savaşı, Alparslan'a Anadolu'nun kapılarını Türklere açmak için çıktığı kutlu yolda ilk adım olacaktır.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCU KADROSU

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