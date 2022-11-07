Alparslan: Büyük Selçuklu ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölümleri hangi gün? Pazartesi mi?
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Ekranların beğenilen dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu ne zaman, saat kaçta yayınlanıyor merak edildi. Dizinin yeni bölümünü gününde izlemek isteyenler, Alparslan: Büyük Selçuklu ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi yeni bölümleri hangi gün? Pazartesi mi? araştırması yapıyor. Peki, Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi hangi gün yayınlanıyor? Alparslan: Büyük Selçuklu ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...
Alparslan: Büyük Selçuklu, Akli Film yapımı imzalı, yönetmenliğini Sedat İnci'nin yaptığı, senaryosunu Emre Konuk'un kaleme aldığı, ilk bölümü 8 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan tarihî ve kurgu türündeki Türk televizyon dizisidir. Alparslan: Büyük Selçuklu ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi yeni bölümleri hangi gün? Pazartesi günü mü?
Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi her hafta Pazartesi günü saat 20:00 'da TRT 1'de ekranlara geliyor.
Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümleri Pazartesi günleri yayınlanmaktadır.
Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Sultan Alparslan'ın kutlu yolculuğu...
Büyük Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtını tayin edeceği gün, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini alır. Bunun üzerine Anadolu'ya sefer emri verir. Sefere giden Selçuklu meliklerine gizemli birtakım suikastçılar saldırır. Saldırının izleri Alparslan'ı hiç ummadığı bir yere götürür. Alparslan suikastçıların peşindeyken, Bizans zulmünden kaçan bir Türkmen kızı Akça'nın hayatını kurtarır. Bu, Alparslan ve Akça Hatun arasındaki destansı aşkın ilk kıvılcımı olur. Ancak Alparslan, Akça'nın güzelliğinin ardında sakladığı sırlardan habersizdir.
Bizans İmparatoru, Türkmenlerle olan sorunların çözülmesi için General Dukas ve Yüzbaşı Romen Diyojen'i Ani'ye gönderir. Ancak Ani Tekfuru Kekavmenos'un oğlu Yannis'in yaptığı hata, Sultan Tuğrul'un savaş kararı almasına yol açar. Çocukken gördüğü düşlerde kendisine kutlu fetihler müjdelenen Alparslan, Selçuklu ordusuyla birlikte Pasinler'de Bizans ordusuyla karşı karşıya gelir. Pasinler Savaşı, Alparslan'a Anadolu'nun kapılarını Türklere açmak için çıktığı kutlu yolda ilk adım olacaktır.
Ana karakterler
- Melik Muhammed Alparslan Bey (Barış Arduç): Çağrı Bey'in oğlu, Tuğrul Bey'in yeğenidir.
- Akça Hatun (Fahriye Evcen): Alparslan'ın nişanlısı ve Hasan'ın kızıdır. (1. sezon)
- Seferiye Hatun (Kayra Zabcı): Alparslan'ın eşi ve Arslan Yusuf'un kızıdır. (2. sezon)
- Hasan Bey (Nizamülmülk) (Mehmet Özgür): Çağrı Bey'in, Alp Arslan'ın atabeyidir ve Akça Hatun'un (Aybike) babasıdır.
- I. Tuğrul (Barış Bağcı): Çağrı Bey'in kardeşi, Alparslan'ın amcasıdır. Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun ilk hükümdarıdır.
- Emir Bozan (Yurdaer Okur): Karmatilerin lideridir. (1. sezon)
- Romen Diyojen (Sarp Levendoğlu): Bizans İmparatorluğu'nun bir yüzbaşısıdır. (1. sezon)
- Evdokya (Gizem Karaca): Ani Tekfuru Katakalon Kekavmenos'un yeğenidir. (1. sezon)
- Çağrı Bey (Erdinç Gülener): Tuğrul Bey'in ağabeyi; Alparslan'ın ve Süleyman'ın babası; Melikşah'ın dedesidir.