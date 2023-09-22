Merakla beklenen Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin başlama tarihi araştırılıyor. Dizi severlerin büyük bir heyecanla beklediği dizinin ne zaman başlayacağı hakkında detaylar araştırılıyor. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor? Alparslan Büyük Selçuklu yeni sezon ne zaman? İşte detaylar...

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisi çarpıcı bir bölümle sezon finali yapmıştı. Dizinin takipçileri tarafından yeni sezonun ne zaman yayınlanacağı araştırılıyor. Alparslan Büyük Selçuklu yeni sezon ne zaman başlayacak merak konusu oldu. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor? Alparslan Büyük Selçuklu yeni sezon ne zaman? Detaylar haberimizde...

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜM NE OLDU?

Alparslan, Selçuklu'nun Ermeni Prensliğiyle ittifak yapması için Kürige ile evlilik hususunda görüşmüştü. Kürige evliliğe sıcak bakmıştı, kızı Luiza'nın da rızası olursa bu işin gerçekleşebileceğini söylemişti. Seferiye, Alparslan'ın Ermeni Prensliğine yaptığı ziyaretten dolayı kahrolmuş ve sarayı terk etmişti. Seferiye, Alparslan'ın Luiza ile evliliğine rıza göstermeyecek ama Selçuklu'nun istikbali için bağrına taş basıp oturacak. Alparslan, Seferiye'nin bu durumu karşısında onun karşısına çıkıp Seferiye ile konuşacak.

Alparslan bütün meselelerini halledip Ani Seferinin hareket emrini verecek ve Ani'ye yürüyecek. Diyojen, Alparslan'ı durdurmak için hamlelerini harekete geçirecek. Leon ise bu mücadeleden mahrum kalmamak ve tekrar Kayzerin gözüne girebilmek için hapisten kaçmanın yollarını arayacak. Leon, Alparslan'ı durdurmak isteyecek fakat ne Diyojen ne de Leon Alparslan'ı durdurabilecektir. Alparslan gözünü diktiği Ani burçlarına Selçuklu sancağını asacak ve Ani, Türk'ün olacak.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Alparslan Büyük Selçuklu yeni sezonun ne zaman başlayacağı araştırılmaktadır. Kanal ve yapımdan henüz resmi bir tarih söylenmese de Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin Ekim ayının ilk haftası içerisinde yayınlanması öngörülüyor.