Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. 16 Ekim akşamı dizinin yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı hakkında bilgi arayan izleyiciler, dizinin final yapıp yapmadığını da merak ediyor. Alparslan Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor ve bu akşam yayınlanacak mı sorularına yanıt aranıyor. Alparslan Büyük Selçuklu bitti mi ve Alparslan Büyük Selçuklu final yaptı mı soruları araştırılıyor. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor?

Alparslan Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor? 16 Ekim akşamı yayınlanacak mı? Alparslan: Büyük Selçuklu bitti mi, final yaptı mı?

Alparslan: Büyük Selçuklu bitti mi, final yaptı mı soruları gündeme geliyor. TRT 1'de yayınlanan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi her Pazartesi seyircisi ile buluşuyor. Alparslan: Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor, final bölümü yayınlandı mı soruları merak ediliyor. Alparslan Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor? 16 Ekim akşamı yayınlanacak mı? Alparslan: Büyük Selçuklu bitti mi, final yaptı mı? Detaylar haberimizdedir...

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi 60. bölümü ile 30 Ekim tarihinde seyircisi ile buluşacak. Sevilen dizi her Pazartesi saat 20.00'da TRT 1 ekranında yayınlanıyor.

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU FİNAL YAPTI MI?

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi 60. bölümü ile seyircisine veda edecek. TRT 1'de yayınlanan dizinin final bölümü 30 Ekim Pazartesi günü yayınlanacaktır.

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU KONUSU NEDİR?

Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Alparslan'ın kutlu yolculuğu…

Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtını tayin edeceği gün, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini alır. Anadolu'ya sefer emri verir. Sefere giden Selçuklu Meliklerine gizemli suikastçılar saldırır. Saldırının izleri Alparslan'ı hiç ummadığı bir yere götürür. Alparslan suikastçıların peşindeyken, Bizans zulmünden kaçan Türkmen kızı Akça'nın hayatını kurtarır. Bu, Alparslan ve Akça arasındaki destansı aşkın ilk kıvılcımı olur. Ancak Alparslan, Akça'nın güzelliğinin ardında sakladığı sırlardan habersizdir.

Bizans İmparatoru, Türkmenlerle olan sorunların çözülmesi için General Dukas ve Yüzbaşı Romen Diyojen'i Ani'ye gönderir. Ancak Ani Tekfuru Kekavmenos'un oğlu Yannis'in yaptığı hata, Sultan Tuğrul'un savaş kararı almasına yol açar. Çocukken gördüğü düşlerde kendisine kutlu fetihler müjdelenen Alparslan, Selçuklu ordusuyla birlikte Pasinler'de Bizans'la karşı karşıya gelir. Pasinler, Alparslan'a Anadolu'nun kapılarını Türklere açmak için çıktığı kutlu yolda ilk adım olacaktır.