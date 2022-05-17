Alparslan Büyük Selçuklu Liparit kardeşler kimdir, kim canlandırıyor? Prens Rati (Emre Kızılırmak) ve Prens İvan (Mehmet Ünal) kimdir? - Haberler

Alparslan Büyük Selçuklu Liparit kardeşler kimdir, kim canlandırıyor? Prens Rati (Emre Kızılırmak) ve Prens İvan (Mehmet Ünal) kimdir?
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Alparslan Büyük Selçuklu dizisi izleyicileri hangi karakteri kim canlandırıyor merak ediyor. Merak edilen karakterlerden birisi de Liparit kardeşlerdir. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu Liparit kardeşler kimdir, kim canlandırıyor? Prens Rati (Emre Kızılırmak) ve Prens İvan (Mehmet Ünal) kimdir? İşte detaylar...
Alparslan: Büyük Selçuklu, Akli Film yapımı imzalı, yönetmenliğini Sedat İnci'nin yaptığı, senaryosunu Emre Konuk'un kaleme aldığı, ilk bölümü 8 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan tarih ve kurgu türündeki Türk televizyon dizisidir. Alparslan Büyük Selçuklu Liparit kardeşler kimdir, kim canlandırıyor? Prens Rati (Emre Kızılırmak) ve Prens İvan (Mehmet Ünal) kimdir? Liparit kardeşlerin gerçek isimleri nedir?
Liparit kardeşleri Prens Rati (Emre Kızılırmak) ve Prens İvan (Mehmet Ünal) canlandırmaktadır.
Gürcü Komutanı Liparit'in oğludur. Babasının intikamını almak için gelmiştir. Selçuklular ile Bizanslıların düşmanıdır.
Gürcü Komutanı Liparit'in oğludur. Babasının intikamını almak için gelmiştir. Selçuklular ile Bizanslıların düşmanıdır.
Gürcü Komutanı Liparit'in yeğenidir. Melik Alparslan tarafından Pasinler Ovası'ndaki meydan savaşında silahla vurularak öldürüldü.
Gürcü Kralı ve generali. Çortunel'in amcası. Dukas tarafından infaz edildi.
Emre Kızılırmak (d. 9 Mart 1983, Ankara), Türk oyuncu ve eski model.
İlk yılları
Öğretmen bir anne babanın oğlu olarak Ankara'da dünyaya geldi. Kendisinden üç yaş büyük bir ağabeyi olan Kızılırmak, anne tarafından Samsun, baba tarafından ise Sivaslıdır. Çocukluğu İzmir'de geçen Kızılırmak, üniversite için Eskişehir'e giderek Anadolu Üniversitesi Spor Akademisi Rekreasyon Bölümü'nden mezun oldu.
Meslek yaşamı
Best Model of Turkey 2007'de ikinci oldu. 2008'de Güney Kore'de düzenlenen Manhunt International erkek güzellik yarışmasında "Dünya'nın En İyi Podyum Mankeni" seçildi. atv'de yayınlanan Aşk Bir Hayal dizisinde canlandırdığı "Teğmen Altay" rolü ile oyunculuğa adımını attı.
Özel yaşamı
2012 yılında Efes Kızları'ndan Sevda Bayraktar ile evlendi. 2014 yılında ilk çocuğunu bekleyen çift, doğuma haftalar kala bebeğini kaybetti.