Alparslan Büyük Selçuklu Liparit kardeşler kimdir, kim canlandırıyor? Prens Rati (Emre Kızılırmak) ve Prens İvan (Mehmet Ünal) kimdir? - Haberler

Alparslan: Büyük Selçuklu, Akli Film yapımı imzalı, yönetmenliğini Sedat İnci'nin yaptığı, senaryosunu Emre Konuk'un kaleme aldığı, ilk bölümü 8 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan tarih ve kurgu türündeki Türk televizyon dizisidir. Alparslan Büyük Selçuklu Liparit kardeşler kimdir, kim canlandırıyor? Prens Rati (Emre Kızılırmak) ve Prens İvan (Mehmet Ünal) kimdir? Liparit kardeşlerin gerçek isimleri nedir?

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU LİPARİT KARDEŞLER KİMDİR?

Liparit kardeşleri Prens Rati (Emre Kızılırmak) ve Prens İvan (Mehmet Ünal) canlandırmaktadır.

PRENS RATİ KİMDİR?

Gürcü Komutanı Liparit'in oğludur. Babasının intikamını almak için gelmiştir. Selçuklular ile Bizanslıların düşmanıdır.

PRENS İVAN KİMDİR?

Gürcü Komutanı Liparit'in oğludur. Babasının intikamını almak için gelmiştir. Selçuklular ile Bizanslıların düşmanıdır.

PRENS ÇORTUNEL KİMDİR?

Gürcü Komutanı Liparit'in yeğenidir. Melik Alparslan tarafından Pasinler Ovası'ndaki meydan savaşında silahla vurularak öldürüldü.

KRAL LİPARİT KİMDİR?

Gürcü Kralı ve generali. Çortunel'in amcası. Dukas tarafından infaz edildi.

EMRE KIZILIRMAK KİMDİR?

Emre Kızılırmak (d. 9 Mart 1983, Ankara), Türk oyuncu ve eski model.

HAYATI

İlk yılları

Öğretmen bir anne babanın oğlu olarak Ankara'da dünyaya geldi. Kendisinden üç yaş büyük bir ağabeyi olan Kızılırmak, anne tarafından Samsun, baba tarafından ise Sivaslıdır. Çocukluğu İzmir'de geçen Kızılırmak, üniversite için Eskişehir'e giderek Anadolu Üniversitesi Spor Akademisi Rekreasyon Bölümü'nden mezun oldu.

Meslek yaşamı

Best Model of Turkey 2007'de ikinci oldu. 2008'de Güney Kore'de düzenlenen Manhunt International erkek güzellik yarışmasında "Dünya'nın En İyi Podyum Mankeni" seçildi. atv'de yayınlanan Aşk Bir Hayal dizisinde canlandırdığı "Teğmen Altay" rolü ile oyunculuğa adımını attı.

Özel yaşamı

2012 yılında Efes Kızları'ndan Sevda Bayraktar ile evlendi. 2014 yılında ilk çocuğunu bekleyen çift, doğuma haftalar kala bebeğini kaybetti.

Haberler.com - Gündem