Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü sonrasında Grigor karakteri merak konusu oldu. Tekfur Grigor karakterini canlandıran Serhat Tutumluer diziden ayrılacak mı sorusu araştırılmakta. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu Grigor öldü mü? Serhat Tutumluer diziden ayrıldı mı? Alparslan Büyük Selçuklu tekfur Grigor ölecek mi? İşte detaylar...

Kadrosunda Barış Arduç, Kayra Zabcı, Mehmet Özgür gibi isimlerin yer aldığı Alparslan Büyük Selçuklu, TRT 1 ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Alparslan Büyük Selçuklu dizisi yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Dizinin yayınlanan son bölümü sonrasında tekfur Grigor karakteri merak konusu oldu. Serhat Tutumluer diziden ayrılacak mı sorusu araştırılmakta. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu Grigor öldü mü? Serhat Tutumluer diziden ayrıldı mı? Alparslan Büyük Selçuklu tekfur Grigor ölecek mi? Detaylar haberimizde...

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜM NE OLDU?

Tuğrul'un hastalığı sebebiyle yatağa düşmesiyle Süleyman naib olarak tahta oturmuştu. Tuğrul son nefesinde hata ettiğini Süleyman'a söyler, Süleyman Tuğrul'un hata etmediğini, kendisinin de başarılı olacağını ikrar eder. Ancak Tuğrul'un ölümü Alparslan ve Kutalmış ile amansız bir mücadeleye girmesine sebep olacak. Amidülmülk'ün içten, Leon ile Grigor'un dıştan desteği kendisini tahta tutmaya yetecek mi? Sırra kadem basan Alparslan'ı bulup önündeki en büyük engeli kaldırabilecek mi? Süleyman hem iç mücadeleyi kazanıp tahta kalmaya çalışacak hem de dış tehditleri önlemeye çalışacak.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU GRİGOR ÖLDÜ MÜ?

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin son bölümünde tekfur Grigor'un ağır yaralandığı görüntüler yer almaktadır. Grigor'un dizideki akıbeti bir sonraki bölümde belli olacaktır.