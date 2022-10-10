Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin oyuncuları merak ediliyor. Sevilen dizide Gevher Hatun dikkat çekti. Esila Umut'un hayat verdiği Gevher Hatun'un tarihte olup olmadığı merak uyandırdı. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu Gevher Hatun tarihte kimdir? Gevher Hatun'u oynayan Esila Umut kaç yaşında, nereli? Esila Umut hayatı ve biyografisi nedir?

TRT 1'de yayımlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Gevher Hatun karakteri dikkat çekiyor. Gevher Hatun, Muhammed Tapar'ın eşi olarak biliniyor. Büyük Selçuklu Sultanı II. Mahmut ile Süleyman Şah'ın da annesi olarak tarih kaynaklarında yer alıyor. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu Gevher Hatun tarihte kimdir? Gevher Hatun'u oynayan Esila Umut kaç yaşında, nereli? Esila Umut hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU GEVHER HATUN TARİHTE KİMDİR?

Gevher Hatun, Muhammed Tapar'ın eşi. Büyük Selçuklu Sultanı II. Mahmut ile Süleyman Şah'ın annesidir.

Gevher Hatun, I. Melihşah'ın kızıydı. 1073'te III. Mesud ile nişanlanıncaya kadar Irak-ı Acem'de yaşadı. Bazı kaynaklara göre Gevher Hatun, III. Mesud'un oğlu Arslanşah'ın annesiydi, diğer bazı kaynaklar ise onun üvey annesi olduğunu belirtiyor.

ESİLA UMUT KİMDİR?

Umut, 2001 tarihinde Antalya'da dünyaya geldi ve aslen İzmirlidir. 1.68 cm boyunda ve 54 kg olan oyuncu, ilk kez 2015 yılında Sevdam Alabora dizisi ile ekrana gelmiştir. 2016'da Kardeşim Benim ve 2019'da Kin adlı filmler ile yine 2019'da Payitaht Abdülhamid, 2020 yılında Akrep adlı dizilerde rol aldı.