Alparslan Büyük Selçuklu full HD bölüm izle! Alparslan Büyük Selçuklu 61. bölüm tek parça izle! Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm neler oldu?
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Sultan Alparslan ve Selçuklu Devleti Ani'yi fethederek Anadolu yolundaki en büyük engeli kaldırmış ve Anadolu üzerindeki faaliyetlerini daha da arttırmıştır. Bizans'ın kale ve şehirlerini teker teker alan Alparslan, yürüyüşünü sürdürürken Mısır vezirinden gelen davet ile İslam birliğini sağlamak ve adaleti tesis etmek üzere Mısır seferi için yola koyulmuştur. Mısır'a giderken yoldaki kalelerden biat almak isteyen Alparslan, yalnızca Mahmud Mirdas'tan biat alamaz. Yıllardır tabiiyetinde bulunan Mahmud'un bu yaptığını anlamlandıramayan Alparslan, kaleyi kuşatmaya alır. Alparslan, Mahmud Mirdas'ı ikna edebilecek mi, yoksa kanlı bir fetih mi gerçekleştirecek? Mahmud'un yanında bulunan annesi Seyyide ise Mahmud Mirdas'ı biat vermesi konusunda uyarmakta, bu işin sonunun Mahmud adına iyi olmayacağını söylemektedir. Bizans tarafında ise Kayzer Dukas ölmüş, Evdokya hem kendine eş hem Bizans'a kayzer olması için Diyojen'i seçmişti. Hapiste ölümü bekleyen Diyojen, Evdokya'nın bu kararıyla hedefleri doğrultusunda yeniden harekete geçer. Diyojen'in en büyük gayesi Alparslan'ı ve Türkleri Anadolu'da barındırmamak, onları geldikleri topraklara geri püskürtmek. Diyojen hedeflerini gerçekleştirebilip hem tahtını sağlama almaya hem Türkleri geldikleri yere göndermeye çalışacak. Diyojen bu konuda başarılı olabilecek mi? Alparslan, Mısır seferine devam ederken Diyojen'in ordusuyla Selçuklu mülküne doğru yola çıktığını öğrenir. Bir karar verecektir. Ya Mısır ya Anadolu! Alparslan istişareler neticesinde Diyojen'in karşısına çıkmaya karar verir. Diyojen'in önünü Malazgirt'te kesecektir!
ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU FULL HD BÖLÜM İZLE! (LİNK)
- Barış Arduç : Sultan Alparslan
- Fahriye Evcen : Akça Hatun
- Barış Bağcı : Tuğrul Bey
- Erdinç Gülener : Çağrı Bey
- Mehmet Özgür : Nizâmülmülk
- Gizem Karaca : Evdokya
- Sarp Levendoğlu : Romen Diyojen
- Yurdaer Okur : Tuğrul Bozan
- Mim Kemal Öke : Akbilge
- Batın Uçan : Kavurd Bey
- Korel Cezayirli : Süleyman
- Esila Umut : Cevher Hatun
- Burak Ali Özkan : Şehzade Mesud
- Zeynep Özder : Begim Şehver
- Ferit Kaya : Emir Bozan
- Uygar Özçelik : İbrahim Yınal
- Ayşegül Ünsal : Akınay
- Sinan Tuzcu : Dukas
- Toprak Sergen : Kekavmenos
- Rabia Soytürk : Karaca Hatun
- Fırat Topkorur : Alpagut
- Burak Şafak : Avar Alp
- Onur Ayçelik : Artuk Alp
- Kutay Sungar : Atsız Alp
- Emre Bulut : Afşin Alp
ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 61. BÖLÜM İZLEME LİNKİ!
Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Alparslan'ın kutlu yolculuğu…
Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtını tayin edeceği gün, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini alır. Anadolu'ya sefer emri verir. Sefere giden Selçuklu Meliklerine gizemli suikastçılar saldırır. Saldırının izleri Alparslan'ı hiç ummadığı bir yere götürür. Alparslan suikastçıların peşindeyken, Bizans zulmünden kaçan Türkmen kızı Akça'nın hayatını kurtarır. Bu, Alparslan ve Akça arasındaki destansı aşkın ilk kıvılcımı olur. Ancak Alparslan, Akça'nın güzelliğinin ardında sakladığı sırlardan habersizdir.
Bizans İmparatoru, Türkmenlerle olan sorunların çözülmesi için General Dukas ve Yüzbaşı Romen Diyojen'i Ani'ye gönderir. Ancak Ani Tekfuru Kekavmenos'un oğlu Yannis'in yaptığı hata, Sultan Tuğrul'un savaş kararı almasına yol açar. Çocukken gördüğü düşlerde kendisine kutlu fetihler müjdelenen Alparslan, Selçuklu ordusuyla birlikte Pasinler'de Bizans'la karşı karşıya gelir. Pasinler, Alparslan'a Anadolu'nun kapılarını Türklere açmak için çıktığı kutlu yolda ilk adım olacaktır.
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