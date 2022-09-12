Alparslan Büyük Selçuklu full HD bölüm izle! Alparslan Büyük Selçuklu 28. bölüm tek parça izle! Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm neler oldu?

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ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Fetih için ilk mancınık atışları yapılmış, Alparslan ikinci kez atış için emir verecekken atabeyinin ve Akça'nın Vaspurakan Kalesi'nde olduğunu anlamış ve tereddütte kalmıştı. Fetih harekatı Akça ve Hasan Bey'in kalede olmasına rağmen devam edecek mi, yoksa Alparslan onları içeriden çıkartmanın bir yolunu bulabilecek mi? Alparslan bunun kararını vermekte zorlanacak, diğer beylerle ters düşecek. Fetih mi, yoksa canı gibi sevdiği kişiler mi? Vaspurakan'da esir olan Hasan Bey, öldü sanılarak içeri getirilen Akça'nın kızı olduğunu öğrenmişti. Alpagut'un bir planı olduğunu anladığımız bu mevzu, Akça ile Hasan Bey'in baş başa kalıp bir kaçış yolu bulması için onlara vakit kazandırdı. Kaleden çıkabilecekler mi, yoksa kale içerisinde kalıp fethin gerçekleşmesi için içeride mücadele mi verecekler? Selçukluların ayak seslerini yakından hisseden Vaspurakan kaderine razı mı olacak, yoksa yeni bir yol izleyerek Selçuklu ordusunu beklenmedik bir darbe mi vuracak?

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU FULL HD BÖLÜM İZLE! (LİNK)

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCULARI

Barış Arduç : Sultan Alparslan

Fahriye Evcen : Akça Hatun

Barış Bağcı : Tuğrul Bey

Erdinç Gülener : Çağrı Bey

Mehmet Özgür : Nizâmülmülk

Gizem Karaca : Evdokya

Sarp Levendoğlu : Romen Diyojen

Yurdaer Okur : Tuğrul Bozan

Mim Kemal Öke : Akbilge

Batın Uçan : Kavurd Bey

Korel Cezayirli : Süleyman

Esila Umut : Cevher Hatun

Burak Ali Özkan : Şehzade Mesud

Zeynep Özder : Begim Şehver

Ferit Kaya : Emir Bozan

Uygar Özçelik : İbrahim Yınal

Ayşegül Ünsal : Akınay

Sinan Tuzcu : Dukas

Toprak Sergen : Kekavmenos

Rabia Soytürk : Karaca Hatun

Fırat Topkorur : Alpagut

Burak Şafak : Avar Alp

Onur Ayçelik : Artuk Alp

Kutay Sungar : Atsız Alp

Emre Bulut : Afşin Alp

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 28. BÖLÜM İZLEME LİNKİ!

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU KONUSU NEDİR?

Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Alparslan'ın kutlu yolculuğu…

Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtını tayin edeceği gün, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini alır. Anadolu'ya sefer emri verir. Sefere giden Selçuklu Meliklerine gizemli suikastçılar saldırır. Saldırının izleri Alparslan'ı hiç ummadığı bir yere götürür. Alparslan suikastçıların peşindeyken, Bizans zulmünden kaçan Türkmen kızı Akça'nın hayatını kurtarır. Bu, Alparslan ve Akça arasındaki destansı aşkın ilk kıvılcımı olur. Ancak Alparslan, Akça'nın güzelliğinin ardında sakladığı sırlardan habersizdir.

Bizans İmparatoru, Türkmenlerle olan sorunların çözülmesi için General Dukas ve Yüzbaşı Romen Diyojen'i Ani'ye gönderir. Ancak Ani Tekfuru Kekavmenos'un oğlu Yannis'in yaptığı hata, Sultan Tuğrul'un savaş kararı almasına yol açar. Çocukken gördüğü düşlerde kendisine kutlu fetihler müjdelenen Alparslan, Selçuklu ordusuyla birlikte Pasinler'de Bizans'la karşı karşıya gelir. Pasinler, Alparslan'a Anadolu'nun kapılarını Türklere açmak için çıktığı kutlu yolda ilk adım olacaktır.