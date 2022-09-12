Alparslan Büyük Selçuklu full HD bölüm izle! Alparslan Büyük Selçuklu 28. bölüm tek parça izle! Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm neler oldu?
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Fetih için ilk mancınık atışları yapılmış, Alparslan ikinci kez atış için emir verecekken atabeyinin ve Akça'nın Vaspurakan Kalesi'nde olduğunu anlamış ve tereddütte kalmıştı. Fetih harekatı Akça ve Hasan Bey'in kalede olmasına rağmen devam edecek mi, yoksa Alparslan onları içeriden çıkartmanın bir yolunu bulabilecek mi? Alparslan bunun kararını vermekte zorlanacak, diğer beylerle ters düşecek. Fetih mi, yoksa canı gibi sevdiği kişiler mi? Vaspurakan'da esir olan Hasan Bey, öldü sanılarak içeri getirilen Akça'nın kızı olduğunu öğrenmişti. Alpagut'un bir planı olduğunu anladığımız bu mevzu, Akça ile Hasan Bey'in baş başa kalıp bir kaçış yolu bulması için onlara vakit kazandırdı. Kaleden çıkabilecekler mi, yoksa kale içerisinde kalıp fethin gerçekleşmesi için içeride mücadele mi verecekler? Selçukluların ayak seslerini yakından hisseden Vaspurakan kaderine razı mı olacak, yoksa yeni bir yol izleyerek Selçuklu ordusunu beklenmedik bir darbe mi vuracak?
ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU FULL HD BÖLÜM İZLE! (LİNK)
Barış Arduç : Sultan Alparslan
Fahriye Evcen : Akça Hatun
Barış Bağcı : Tuğrul Bey
Erdinç Gülener : Çağrı Bey
Mehmet Özgür : Nizâmülmülk
Gizem Karaca : Evdokya
Sarp Levendoğlu : Romen Diyojen
Yurdaer Okur : Tuğrul Bozan
Mim Kemal Öke : Akbilge
Batın Uçan : Kavurd Bey
Korel Cezayirli : Süleyman
Esila Umut : Cevher Hatun
Burak Ali Özkan : Şehzade Mesud
Zeynep Özder : Begim Şehver
Ferit Kaya : Emir Bozan
Uygar Özçelik : İbrahim Yınal
Ayşegül Ünsal : Akınay
Sinan Tuzcu : Dukas
Toprak Sergen : Kekavmenos
Rabia Soytürk : Karaca Hatun
Fırat Topkorur : Alpagut
Burak Şafak : Avar Alp
Onur Ayçelik : Artuk Alp
Kutay Sungar : Atsız Alp
Emre Bulut : Afşin Alp
ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 28. BÖLÜM İZLEME LİNKİ!
Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Alparslan'ın kutlu yolculuğu…
Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtını tayin edeceği gün, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini alır. Anadolu'ya sefer emri verir. Sefere giden Selçuklu Meliklerine gizemli suikastçılar saldırır. Saldırının izleri Alparslan'ı hiç ummadığı bir yere götürür. Alparslan suikastçıların peşindeyken, Bizans zulmünden kaçan Türkmen kızı Akça'nın hayatını kurtarır. Bu, Alparslan ve Akça arasındaki destansı aşkın ilk kıvılcımı olur. Ancak Alparslan, Akça'nın güzelliğinin ardında sakladığı sırlardan habersizdir.
Bizans İmparatoru, Türkmenlerle olan sorunların çözülmesi için General Dukas ve Yüzbaşı Romen Diyojen'i Ani'ye gönderir. Ancak Ani Tekfuru Kekavmenos'un oğlu Yannis'in yaptığı hata, Sultan Tuğrul'un savaş kararı almasına yol açar. Çocukken gördüğü düşlerde kendisine kutlu fetihler müjdelenen Alparslan, Selçuklu ordusuyla birlikte Pasinler'de Bizans'la karşı karşıya gelir. Pasinler, Alparslan'a Anadolu'nun kapılarını Türklere açmak için çıktığı kutlu yolda ilk adım olacaktır.
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