Alparslan Büyük Selçuklu full HD bölüm izle! Alparslan Büyük Selçuklu 24. bölüm tek parça izle! Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm neler oldu?
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ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Anadolu'nun kapıları, Türklere açan Alparslan'ın kutlu yolculuğu anlatılmaktadır. Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtı tayin edeceği günü, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini almıştır. Bu nedenle, Anadolu'ya sefer emri vermiştir. Sefere giden Selçuklu Meliklerine gizemli suikastçılar saldırıyor. Bununla beraber, saldırının izleri Alparslan'ı hiç ummadığı bir yere götürüyor. Alparslan suikastçıların peşindeyken, Bizans zulmünden kaçan Türkmen kızı Akça'nın hayatını kurtarıyor. Ayrıca, Alparslan ve Akça arasında bir aşk başlar. Fakat Alparslan, Akça'nın güzelliğinin ardında sakladığı sırlardan habersiz ve hiçbir ilgisi yoktur. Bizans İmparatoru, Türkmenlerle olan sorunların çözülmesi için General Dukas ve Yüzbaşı Romen Diyojen'i Ani'ye gönderiyor. FakatAni Tekfuru Kekavmenos'un oğlu Yannis'in yaptığı kötü hata, Sultan Tuğrul'un savaş kararı almasına yol açmaktadır. Çocukken gördüğü düşlerde kendisine kutlu fetihler müjdelenen Alparslan, Selçuklu ordusuyla birlikte Pasinler'de Bizans'la karşı karşıya gelmektedir. Pasinler, Alparslan'a Anadolu'nun kapılarını Türklere açmak için çıktığı kutlu yolda ilk adım olacaktır.
ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU FULL HD BÖLÜM İZLE! (LİNK)
ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCULARI
Barış Arduç : Sultan Alparslan
Fahriye Evcen : Akça Hatun
Barış Bağcı : Tuğrul Bey
Erdinç Gülener : Çağrı Bey
Mehmet Özgür : Nizâmülmülk
Gizem Karaca : Evdokya
Sarp Levendoğlu : Romen Diyojen
Yurdaer Okur : Tuğrul Bozan
Mim Kemal Öke : Akbilge
Batın Uçan : Kavurd Bey
Korel Cezayirli : Süleyman
Esila Umut : Cevher Hatun
Burak Ali Özkan : Şehzade Mesud
Zeynep Özder : Begim Şehver
Ferit Kaya : Emir Bozan
Uygar Özçelik : İbrahim Yınal
Ayşegül Ünsal : Akınay
Sinan Tuzcu : Dukas
Toprak Sergen : Kekavmenos
Rabia Soytürk : Karaca Hatun
Fırat Topkorur : Alpagut
Burak Şafak : Avar Alp
Onur Ayçelik : Artuk Alp
Kutay Sungar : Atsız Alp
Emre Bulut : Afşin Alp
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