Alparslan: Büyük Selçuklu final mi, bitiyor mu? Neden final yapıyor? Alparslan Büyük Selçuklu sezon finali mi yapacak? Alparslan yeni sezon ne zaman? - Haberler

Alparslan: Büyük Selçuklu final mi, bitiyor mu? Neden final yapıyor? Alparslan Büyük Selçuklu sezon finali mi yapacak? Alparslan yeni sezon ne zaman?
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TRT 1'in sevilen dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu bugün sezon finali ile ekranlara gelecek. İzleyiciler, Alparslan: Büyük Selçuklu final mi, bitiyor mu? Neden final yapıyor? Alparslan Büyük Selçuklu sezon finali mi yapacak? Alparslan yeni sezon ne zaman? merak etti. İşte detaylar...
Alparslan: Büyük Selçuklu, Akli Film yapımı imzalı, yönetmenliğini Sedat İnci'nin yaptığı, senaryosunu Emre Konuk'un kaleme aldığı, ilk bölümü 8 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan tarih ve kurgu türündeki Türk televizyon dizisidir. Alparslan: Büyük Selçuklu final mi, bitiyor mu? Neden final yapıyor? Alparslan Büyük Selçuklu sezon finali mi yapacak? Alparslan yeni sezon ne zaman?
Alparslan: Büyük Selçuklu bugün 27. bölüm ile sezon finali yapacak. Dizi diğer sezonda da devam edecektir. Dizi tamamen final yapmıyor, sadece sezon finali yapıyor.
Twitter paylaşımı:
""İmdi kaleye girip sancağımızı dikme vaktidir!"
#AlparslanBüyükSelçuklu 27. bölüm 2. fragman yayında.
Sezon finali pazartesi 20.00'de
@trt1'de."
Dizi final değil sezon finali yapıyor. Dizilerin çoğu Mayıs'ın sonlarına doğru ve Haziran'ın başlarında sezon finali yapar. Bundan dolayı Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi de sezon finali yapacaktır.
Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Sultan Alparslan'ın kutlu yolculuğu...
Büyük Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtını tayin edeceği gün, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini alır. Bunun üzerine Anadolu'ya sefer emri verir. Sefere giden Selçuklu meliklerine gizemli birtakım suikastçılar saldırır. Saldırının izleri Alparslan'ı hiç ummadığı bir yere götürür. Alparslan suikastçıların peşindeyken, Bizans zulmünden kaçan bir Türkmen kızı Akça'nın hayatını kurtarır. Bu, Alparslan ve Akça Hatun arasındaki destansı aşkın ilk kıvılcımı olur. Ancak Alparslan, Akça'nın güzelliğinin ardında sakladığı sırlardan habersizdir.
Bizans İmparatoru, Türkmenlerle olan sorunların çözülmesi için General Dukas ve Yüzbaşı Romen Diyojen'i Ani'ye gönderir. Ancak Ani Tekfuru Kekavmenos'un oğlu Yannis'in yaptığı hata, Sultan Tuğrul'un savaş kararı almasına yol açar. Çocukken gördüğü düşlerde kendisine kutlu fetihler müjdelenen Alparslan, Selçuklu ordusuyla birlikte Pasinler'de Bizans ordusuyla karşı karşıya gelir. Pasinler Savaşı, Alparslan'a Anadolu'nun kapılarını Türklere açmak için çıktığı kutlu yolda ilk adım olacaktır.
Barış Arduç : Sultan Alparslan : Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun ikinci hükümdarıdır. Çağrı Bey'in oğlu, Tuğrul Bey'in yeğenidir.
Fahriye Evcen : Akça Hatun : Sultan Alparslan'ın eşidir.
Barış Bağcı : Tuğrul Bey : Çağrı Bey'in kardeşi, Sultan Alparslan ve Kavurd Bey'in amcasıdır. Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun ilk hükümdarıdır.
Erdinç Gülener : Çağrı Bey : Tuğrul Bey'in abisi; Sultan Alparslan'ın, Kavurd Bey'in ve Süleyman'ın babası; Melikşah'ın dedesidir.
Mehmet Özgür : Nizâmülmülk : Çağrı Bey'in, Alp Arslan'ın ve Melikşah'ın veziri, devletin hâcesidir.
Gizem Karaca : Evdokya
Sarp Levendoğlu : Romen Diyojen : Bizans İmparatorluğu'nun 1068 - 1071 yılları arasındaki imparatorudur. Sultan Alparslan'ın düşmanıdır.
Yurdaer Okur : Tuğrul Bozan