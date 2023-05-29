Alparslan: Büyük Selçuklu canlı izle! TRT 1 Alparslan: Büyük Selçuklu 29. bölüm canlı izle! Alparslan son bölümde neler oldu? TRT 29 Mayıs canlı izle!

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Alparslan: Büyük Selçuklu, Akli Film yapımı imzalı, yönetmenliğini Sedat İnci'nin yaptığı, senaryosunu Emre Konuk'un kaleme aldığı, ilk bölümü 29 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan tarihî ve kurgu türündeki Türk televizyon dizisidir. Alparslan: Büyük Selçuklu canlı izle! 29 Mayıs TRT 1 Alparslan: Büyük Selçuklu 29. bölüm canlı izle! Alparslan: Büyük Selçuklu son bölümde neler oldu? TRT 1 canlı izle!

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Diziyi TRT 1 ekranlarından veya TRT1'in resmi web sitesi üzerinden canlı izleyebilirsiniz.

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Avar'ın yargılanması için mahkeme kurulmuştu, Alparslan dahil birçok isim mahkemede hazır beklemekteydi. Leon'un ayarladığı saldırgan üzerindeki neftleri patlatarak ortalığı cehenneme çevirmişti. Bu saldırıdan kimler kurtuldu? Alparslan saldırının ardındakilerin kim olduğunu çözebilecek mi? Alparslan, Avar'ın aklanabilmesi için bu saldırının aydınlığa çıkartılması gerektiğini biliyor. Seferiye ise öfkeli halkı sakinleştirmeye ve ağzından çıkacakların toplumu yatıştıracağına inandığı Piskopos'un can güvenliğini sağlamaya çalışacak. Hristiyan halk piskoposun hayatından dolayı endişeli, onu Selçuklu'nun öldürmeye çalıştığını düşünüyor. Oysa ki Seferiye onu hayatı pahasına koruyacak. Kavurd ve Merdan, Alparslan'a karşı yürüttükleri gizli faaliyetlerini sürdürüp en beklenmedik anda tahtı almanın derdindeler. Onlar için artık yol ayrımı çok daha yakın. Leon ise planının son adımını gerçekleştirecek ve Avar'ı mankurtlaştırmaya başlayacak. Böylece Avar'ı vakti geldiğinde Alparslan'ın üzerine salacak. Alparslan'ın yakınına böyle bir tehlikeyi sunan Leon, daha sonra büyük duvar projesini de bitirecek ve Selçuklu'ya karşı alabileceği bütün önlemleri almış olacak.

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCU KADROSU

Ana karakterler

• Melik Muhammed Alparslan Bey (Barış Arduç): Çağrı Bey'in oğlu, Tuğrul Bey'in yeğenidir.

• Akça Hatun (Fahriye Evcen): Alparslan'ın nişanlısı ve Hasan'ın kızıdır. (1. sezon)

• Seferiye Hatun (Kayra Zabcı): Alparslan'ın eşi ve Arslan Yusuf'un kızıdır. (2. sezon)

• Hasan Bey (Nizamülmülk) (Mehmet Özgür): Çağrı Bey'in, Alp Arslan'ın atabeyidir ve Akça Hatun'un (Aybike) babasıdır.

• I. Tuğrul (Barış Bağcı): Çağrı Bey'in kardeşi, Alparslan'ın amcasıdır. Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun ilk hükümdarıdır.

• Emir Bozan (Yurdaer Okur): Karmatilerin lideridir. (1. sezon)

• Romen Diyojen (Sarp Levendoğlu): Bizans İmparatorluğu'nun bir yüzbaşısıdır. (1. sezon)

• Evdokya (Gizem Karaca): Ani Tekfuru Katakalon Kekavmenos'un yeğenidir. (1. sezon)

• Çağrı Bey (Erdinç Gülener): Tuğrul Bey'in ağabeyi; Alparslan'ın ve Süleyman'ın babası; Melikşah'ın dedesidir.