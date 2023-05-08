Alparslan: Büyük Selçuklu canlı izle! TRT 1 Alparslan: Büyük Selçuklu 55. bölüm canlı izle! Alparslan son bölümde neler oldu? TRT 8 Mayıs canlı izle!

Alparslan: Büyük Selçuklu, Akli Film yapımı imzalı, yönetmenliğini Sedat İnci'nin yaptığı, senaryosunu Emre Konuk'un kaleme aldığı, ilk bölümü 8 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan tarihî ve kurgu türündeki Türk televizyon dizisidir. Alparslan: Büyük Selçuklu canlı izle! 8 Mayıs TRT 1 Alparslan: Büyük Selçuklu 55. bölüm canlı izle! Alparslan: Büyük Selçuklu son bölümde neler oldu? TRT 1 canlı izle!

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

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ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alparslan Akarag kampını fethedip çocukları da kurtardıktan sonra Fazluye ile savaşan Kavurd ve Merdan'ı durdurmak için hareketlenmiş ama geç kalmıştı. Kale burçlarında Fazluye'nin cesedi asılıydı. Alparslan'a karşı gelip Fazluye'yi öldüren Kavurd ve Merdan'ın bu işten bir planla kurtulması, Alparslan'ı ikna etmesi gerek. Alparslan, Fazluye'ye yapılanı anlayacak mı, yoksa Kavurd'un söylediklerine inanacak mı? Leon kampın Alparslan tarafından alınması durumunda köleler arasına askerlerini yerleştirmişti, o askerler şimdi Seferiye ile Rey yolunda. Köleler içerisinde askerlerin olduğunu bilmeyen Seferiye tehlikeyi şehre taşıdığından habersizdir. Romalı askerler hangi tertiple saldırıya geçecek, öncelikle Seferiye mi, yoksa Leon'un onlar üzerinden başka planları mı var? Avar cinayet suçlamasıyla mahkemeye çıkartılmış ve şahitlerin beyanınca idamı istenmişti. Avar idam mı edilecek, yoksa yapılacak araştırmalarla suçsuzluğu ortaya mı çıkartılacak? Hiçbir şahidi ve delili olmayan Avar'ın bu cinayetten aklanması zor olacak.

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Avar'ın yargılanması için mahkeme kurulmuştu, Alparslan dahil birçok isim mahkemede hazır beklemekteydi. Leon'un ayarladığı saldırgan üzerindeki neftleri patlatarak ortalığı cehenneme çevirmişti. Bu saldırıdan kimler kurtuldu? Alparslan saldırının ardındakilerin kim olduğunu çözebilecek mi? Alparslan, Avar'ın aklanabilmesi için bu saldırının aydınlığa çıkartılması gerektiğini biliyor. Seferiye ise öfkeli halkı sakinleştirmeye ve ağzından çıkacakların toplumu yatıştıracağına inandığı Piskopos'un can güvenliğini sağlamaya çalışacak. Hristiyan halk piskoposun hayatından dolayı endişeli, onu Selçuklu'nun öldürmeye çalıştığını düşünüyor. Oysa ki Seferiye onu hayatı pahasına koruyacak. Kavurd ve Merdan, Alparslan'a karşı yürüttükleri gizli faaliyetlerini sürdürüp en beklenmedik anda tahtı almanın derdindeler. Onlar için artık yol ayrımı çok daha yakın. Leon ise planının son adımını gerçekleştirecek ve Avar'ı mankurtlaştırmaya başlayacak. Böylece Avar'ı vakti geldiğinde Alparslan'ın üzerine salacak. Alparslan'ın yakınına böyle bir tehlikeyi sunan Leon, daha sonra büyük duvar projesini de bitirecek ve Selçuklu'ya karşı alabileceği bütün önlemleri almış olacak.

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCU KADROSU

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