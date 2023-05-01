Alparslan: Büyük Selçuklu canlı izle! TRT 1 Alparslan: Büyük Selçuklu 54. bölüm canlı izle! Alparslan son bölümde neler oldu? TRT 1 Mayıs canlı izle!

Alparslan: Büyük Selçuklu, Akli Film yapımı imzalı, yönetmenliğini Sedat İnci'nin yaptığı, senaryosunu Emre Konuk'un kaleme aldığı, ilk bölümü 8 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan tarihî ve kurgu türündeki Türk televizyon dizisidir. Alparslan: Büyük Selçuklu canlı izle! 1 Mayıs TRT 1 Alparslan: Büyük Selçuklu 54. bölüm canlı izle! Alparslan: Büyük Selçuklu son bölümde neler oldu? TRT 1 canlı izle!

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

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ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alparslan kaçırılan çocukların izini sürerek Akarag kampında esir tutulduklarını öğrenmiş ve Akarag'ı ilhak etmek için hamle yapacakken esir kadınlarla karşı karşıya kalmıştı ve çaresiz beklemeye geçmişti. Leon esir kadın ve çocukları kullanarak Alparslan'ı geri püskürtmeyi amaçlarken Alparslan mazlumlara dokunmadan Akarag'ı ele geçirme ve çocuklar ile köleleri kurtarma gayretinde. Alparslan sorunsuz bir şekilde fethini gerçekleştirebilecek mi, yoksa Leon kurduğu oyunla Alparslan'ı alt mı edecek? Alparslan Akarag'ı almaya çalışırken Seferiye ise şehirde gerçekleşen kaçırma olayının peşindedir. Çocukları kim kaçırmıştır, elebaşları kimdir, bunu araştırmaktadır. Sürdüğü takiple ipuçlarını birer birer toparlayan Seferiye, Cato'nun bu işte elebaşı olduğunu öğrenebilecek mi? Yoksa Cato okların kendisine yöneldiğini hissedince Seferiye'yi tuzağa çekerek bu işi kökten çözecek mi? Kavurd ise Fazluye ile cenk eden Merdan'ın yanına gider. Seferiye, Kavurd'un önünü keserek gitmesine mani olmaya çalışsa da Kavurd onu söylediği yalanla kandırarak, Merdan'ı durdurmak amaçlı gittiğini dile getirir ve Seferiye'nin önünden çekilmesini sağlar. Merdan'ın yanında Fazluye ile cenk meydanında karşılaşan Kavurd, Fazluye'ye esir olur. Fazluye, Kavurd'a ne yapacak? Sultan hükmünü mü bekleyecek, yoksa cezasını kendi mi verecek? Leon Akarag'ta Alparslan'a karşı direnirken Bagrat'ı da Ani'den uzaklaştırabilmek için ona bir oyun kurar ve Bagrat'ı Alparslan'ın önüne atar. Leon bir taşla iki kuş vurabilecek mi?

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU 52. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alparslan, Ani'nin fethinden önce civardaki kale, şehir ve toprakları birer birer fethediyor, Ani'yi çember içine alıyordu. Bizans vassallarından aldığı kalelerin anahtarlarını Bagrat'a göstererek bir güç gösterisi yapmıştı. Ayrıca vassalların Leon'un tertibiyle öldürüldüğünü Bagrat'a belgeleriyle gösterdi. Bizans cephesinde bir gedik açan Alparslan, bu kavganın büyümesiyle Ani fethi yürüyüşünü hızlandıracak. Yalnızca pusatla değil, ilimle de Selçuklu'yu büyütmeye çalışan Alparslan, Seferiye'nin aracılığıyla da eğitim faaliyetlerinde önemli bir mesafe katedecek. Alparslan'ın bütün oyununu çözmesiyle Bagrat'ın öfkesiyle karşı karşıya kalacak olan Leon ne yapacak? Bagrat'ı ikna edebilecek mi, yoksa bu meseleyi başka bir şekilde mi halledecek? Leon'un, Alparslan'ın Ani'ye yürüyüşünü durduracak yeni planı ne olacak? Kavurd yaralı bir halde yatağında yatarken Mansur yanına gelip Alparslan'ın Fazluye'ye mülkünü verdiğini söyledi. Kavurd bu karara razı mı gelecek, yoksa isyan bayrağını çekecek mi? Alparslan tam da Ani'ye yürürken isyan ile karşı karşıya kalırsa ne yapacak?

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCU KADROSU

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