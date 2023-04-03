Alparslan: Büyük Selçuklu canlı izle! TRT 1 Alparslan: Büyük Selçuklu 50. bölüm canlı izle! Alparslan son bölümde neler oldu? TRT 3 Nisan canlı izle!

Alparslan: Büyük Selçuklu, Akli Film yapımı imzalı, yönetmenliğini Sedat İnci'nin yaptığı, senaryosunu Emre Konuk'un kaleme aldığı, ilk bölümü 8 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan tarihî ve kurgu türündeki Türk televizyon dizisidir. Alparslan: Büyük Selçuklu canlı izle! 3 Nisan TRT 1 Alparslan: Büyük Selçuklu 50. bölüm canlı izle! Alparslan: Büyük Selçuklu son bölümde neler oldu? TRT 1 canlı izle!

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

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ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Alparslan, Kutalmış'a vadettiği "3 gece sonra karşındayım" sözünü yerine getirmiş ve ordusuyla Kutalmış'ın üzerine yürümüştü. Kutalmış ise yıldızlara bakarak o tarihte savaşmanın kendisine başarı getirmeyeceğini görmüş ve Alparslan geçiş yolunu bataklığa çevirerek onun geçmesini engellemeye çalışmıştı. Alparslan her şeyi göze alarak bataklığı geçmiş ve Kutalmış'ı meydana davet etmişti. Kutalmış, Alparslan'ın karşısına çıkacak mı? Yoksa yıldızların talihi için parladığı vakti mi bekleyecek? Bu mücadelede tahta yürüyen kim olacak? Leon da savaş meydanına gelmiş ve gerçekleşmesini beklediği Alparslan ve Kutalmış savaşını uzaktan takip etmeye başlamıştı. Leon savaşın galibini en zayıf anında kırarak Süleyman'ın tahtta rakipsiz bırakmak istiyor. Leon hedefinde başarıyı yakalayabilecek mi, yoksa çıkacak başka bir mesele onun hedef değiştirmesine sebep mi olacak? Seferiye'ye gelen alp, Alparslan'a bir tuzak hazırlandığını söylemişti. Seferiye tuzak gerçekleşmeden Alparslan'a bu bilgiyi yetiştirebilecek, onu bu tuzaktan kurtarabilecek mi? Süleyman ise meydan savaşından galip çıkan beye karşı elini güçlendirmek için hazırlıklarını yapmaktaydı. Süleymanşah ve Mansur'u Kutalmış'a karşı koz olarak kullanacak olan Süleyman, Alparslan'a karşı elinde kimi koz olarak tutacak?

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU 49. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alparslan, Seferiye'ye ağır yara veren Grigor'u öldürmüştü. Seferiye kanlar içinde yerde yatıyordu. Alparslan, Seferiye'yi hekimlere yetiştirebilecek mi? Hamile olan Seferiye çocuğunu kaybedecek mi? Taht yolunda ilerlemekte kararlı olan Alparslan'ın yeni hedefi ne olacak? Kutalmış, Alparslan'ı Rey savunma halkasının son mevziinde yakalamış ve kendi beylerini yanına çekerek Rey'e doğru ilerlemeye başlamıştı. Süleyman Leon sayesinde Rey'e son anda yetişmiş ve Kutalmış'ı karşılamıştı. Süleyman, Kutalmış'ın saraya girmesi halinde yerin altına sakladığı yüzlerce nefti patlatmakla tehdit etmişti. Kutalmış geri mi dönecek, yoksa canı pahasına Süleyman'ın üstüne mi yürüyecek? Grigor'un ölümüyle Ani'de tek başına kalan Leon'un yeni hedefi Gence. Süleyman'ın Gence'yi kendisine vermesi için Erbasgan'ı maşa olarak kullanacak Leon hedefine ulaşabilecek mi? Alparslan ve Kutalmış bu durum karşısında birlik olacak mı, yoksa ayrılık güderek Gence'nin elden gitmesini izleyecekler mi? Erbasgan yine Selçuklu'ya ihanet mi edecek?

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCU KADROSU

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