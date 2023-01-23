Alparslan: Büyük Selçuklu canlı izle! TRT 1 Alparslan: Büyük Selçuklu 43. bölüm canlı izle! Alparslan son bölümde neler oldu? TRT 23 Ocak canlı izle!

Alparslan: Büyük Selçuklu, Akli Film yapımı imzalı, yönetmenliğini Sedat İnci'nin yaptığı, senaryosunu Emre Konuk'un kaleme aldığı, ilk bölümü 8 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan tarihî ve kurgu türündeki Türk televizyon dizisidir. Alparslan: Büyük Selçuklu canlı izle! 23 Ocak TRT 1 Alparslan: Büyük Selçuklu 43. bölüm canlı izle! Alparslan: Büyük Selçuklu son bölümde neler oldu? TRT 1 canlı izle!

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

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ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yınal, Sultan Tuğrul tarafından boğularak öldürüldü ve Selçuklu mülkünde bir hikaye sona erdi. Alparslan asi melikin isyanını bastırarak vazifesinde muvaffak oldu ve Selçuklu'yu büyük bir iç kavgadan kurtardı. Sultan Tuğrul yeni hedefi gösterdi: Ani! Alparslan Ani'ye yapacağı seferlerde neleri planlayacak? Ani'nin fethinde hem dış hem iç mücadelelerde önüne çıkacak olanları bertaraf edebilecek mi? Çağrı'nın vefatından sonra Tuğrul ona kol kanat gerecek mi? Besasiri savaş meydanından kaçmış, Alpagutlar peşine düşmüştü. Alparslan, Besasiri'nin canını alabilecek mi, yoksa Besasiri'nin yeni tertipleriyle mi uğraşacak? Seferiye, Melikşah'ı dünyaya getirmiş ve Alparslan'a bir oğul vermişti. Zeren'in kötü emellerinde ileri gidip Melikşah'ı da hedef tahtasına koyacak mı? Seferiye, farkında olmadığı yanı başındaki tehlikeye karşı Melikşah'ı koruyabilecek mi? Yınal'ın isyanına katılmayan Kutalmış'ın hedefinde yalnızca taht var. Yınal'a tahtın yolunu açmamasının sebebi de tahtın bir gün kendisine kalacağına inanması oldu. Kutalmış ne yapacak? Tuğrul'a isyan mı edecek, yoksa ona ölümüne kadar biat mı edecek. Yınal'ın öldürülmesi Grigor'un Selçuklu iç mücadelesinde oluşturmaya çalıştığı kaos sona ermiş, Grigor atıl durumda kalmıştı. Grigor, Selçuklu'ya karşı yeni bir plan yapacak mı, yoksa içeride yaşanabilecek kavgayı harlamayı mı yeğleyecek?

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU 41. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yınal, Rey önlerine gelmiş ve Alparslan'la karşı karşıya kalmıştı. Tahtı almasına artık tek bir adım kalan Yınal, Alparslan'ı mübarezede yenebilecek mi, Alparslan Yınal'a karşı koyabilecek mi? Yınal başına tacı mı geçirecek, yoksa boynuna kiriş mi dolanacak? Zeren'in zehirlediği Seferiye yere düşmüş, büyük bir acıyla kıvranmaktaydı. Seferiye bu durumdan nasıl kurtulacak, diğerleri Seferiye'nin olmadığını fark edip odaya gelecek mi, yoksa Seferiye bebeğini kaybedecek mi? Zeren, Arslan Yusuf'un öcünü alabilecek mi? Grigor, Yınal'ın desteğini reddedeceğini bildiğinden Besasiri ile gizli bir şekilde Yınal'ın ordusuna kendi askerlerini katmış ve Yınal'ın bu savaştan zaferle ayrılmasını istemişti. Grigor yaptığı hesaplardan netice alacak mı, yoksa bu desteği kendisine Alparslan'ın gazabı olarak mı dönecek? Besasiri bu cenkte nasıl bir rol alacak?

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCU KADROSU

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