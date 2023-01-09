Alparslan: Büyük Selçuklu canlı izle! TRT 1 Alparslan: Büyük Selçuklu 41. bölüm canlı izle! Alparslan son bölümde neler oldu? TRT 1 9 Ocak canlı izle!

Alparslan: Büyük Selçuklu, Akli Film yapımı imzalı, yönetmenliğini Sedat İnci'nin yaptığı, senaryosunu Emre Konuk'un kaleme aldığı, ilk bölümü 8 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan tarihî ve kurgu türündeki Türk televizyon dizisidir. Alparslan: Büyük Selçuklu canlı izle! 9 Ocak TRT 1 Alparslan: Büyük Selçuklu 41. bölüm canlı izle! Alparslan: Büyük Selçuklu son bölümde neler oldu? TRT 1 canlı izle!

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Diziyi TRT 1 ekranlarından veya TRT1'in resmi web sitesi üzerinden canlı izleyebilirsiniz.

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alparslan kurduğu tertip ile Yınal ve Besasiri'nin iş birliğini ortaya çıkarmış ve her ikisini de Sultan Tuğrul'un önüne atmıştı. Yınal yine affedilecek mi, yoksa onun için yolun sonu mu? Yınal, Tuğrul'un hükmüne boyun eğip kaderine razı olacak mı, yoksa bir çıkış yolu mu arayacak? Yınal ile beraber yakalanan Besasiri'nin akıbeti ne olacak? Tuğrul'un yanına koyduğu Celal, Besasiri'ye yardım edebilecek mi? Seferiye, babası Arslan Yusuf ile buluşmaya gitmişti. Arslan Yusuf, Grigor'un planı neticesinde Seferiye'yi tuzağa çekmiş ve bunu başarmıştı. Grigor, Seferiye'yi ele geçirerek Selçuklu'ya karşı elini güçlendirecek. Seferiye kaçmayı başarabilecek mi, yoksa Grigor'un eline mi düşecek? Seferiye'nin bu zor durumdan kurtulması için Alparslan neler yapacak? Seferiye'ye böyle hain bir tuzak kuran Arslan Yusuf'un akıbeti ne olacak? Celal yaralanmış, yatağa düşmüştü. Altuncan Hatun onu ziyarete geldiğinde Celal'in "Anne" sözünü duymuş ve şok olmuştu. Celal kendini ifşa edecek ve Altuncan gerçeği öğrenecek mi?

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yınal, Rey önlerine gelmiş ve Alparslan'la karşı karşıya kalmıştı. Tahtı almasına artık tek bir adım kalan Yınal, Alparslan'ı mübarezede yenebilecek mi, Alparslan Yınal'a karşı koyabilecek mi? Yınal başına tacı mı geçirecek, yoksa boynuna kiriş mi dolanacak? Zeren'in zehirlediği Seferiye yere düşmüş, büyük bir acıyla kıvranmaktaydı. Seferiye bu durumdan nasıl kurtulacak, diğerleri Seferiye'nin olmadığını fark edip odaya gelecek mi, yoksa Seferiye bebeğini kaybedecek mi? Zeren, Arslan Yusuf'un öcünü alabilecek mi? Grigor, Yınal'ın desteğini reddedeceğini bildiğinden Besasiri ile gizli bir şekilde Yınal'ın ordusuna kendi askerlerini katmış ve Yınal'ın bu savaştan zaferle ayrılmasını istemişti. Grigor yaptığı hesaplardan netice alacak mı, yoksa bu desteği kendisine Alparslan'ın gazabı olarak mı dönecek? Besasiri bu cenkte nasıl bir rol alacak?

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCU KADROSU

Ana karakterler