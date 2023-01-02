Alparslan: Büyük Selçuklu canlı izle! TRT 1 Alparslan: Büyük Selçuklu 40. bölüm canlı izle! Alparslan son bölümde neler oldu? TRT 1 2 Ocak canlı izle!

Alparslan: Büyük Selçuklu, Akli Film yapımı imzalı, yönetmenliğini Sedat İnci'nin yaptığı, senaryosunu Emre Konuk'un kaleme aldığı, ilk bölümü 8 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan tarihî ve kurgu türündeki Türk televizyon dizisidir. Alparslan: Büyük Selçuklu canlı izle! 2 Ocak TRT 1 Alparslan: Büyük Selçuklu 40. bölüm canlı izle! Alparslan: Büyük Selçuklu son bölümde neler oldu? TRT 1 canlı izle!

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

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ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alparslan kurduğu tertiple Surmari'ye sızmış ve Bizans askerlerini kılıçtan geçirerek Alexander'ı tutsak alıp hanı fethetmişti. Besasiri'yi ise alevlerin ortasında bırakarak dışarı çıkmıştı. Besasiri öldü mü, yoksa bir yolunu bularak hayatta kalmayı başardı mı? Alparslan yaptığı fetih ile Ani'ye olan yürüyüşünü bir adım daha ileriye götürdü. Alparslan'ın şimdiki hedefi ne olacak? Surmari'de olup bitenden haberi olmayan Grigor öğrendiğinde ne yapacak? Surmari'yi teslim edecek mi, yoksa kan mı dökecek? Arslan Yusuf, Vaspurakan'dan kaçıp Ani'ye sığınmıştı. Seferiye bunun mahcubiyetiyle Alparslan'la konuşmuş, Alparslan onu teskin etmişti. Seferiye, babasının doğru yola gelmesi için bir hamlede bulunacak mı? Yoksa onu yüreğinden tamamen silecek mi? Yınal, Vaspurakan konusunda Tuğrul'dan beklediğini bulamayınca isyanın korunu harlamıştı, imdi harekete geçme vakti. Yınal bu isyanda nasıl bir yol izleyecek? Kimlerle iş birliği yapacak? Alparslan'ın ellerinden kaçırılmasında içlerine sızmış birilerinin rol oynadığını düşünen Grigor çıldırmış ve Batius'a "Ya bul ya öl!" demişti. Batius araştırmaları sonucunda kilisede asker üniformaları bulmuş, bu işi Stefanos'un etrafındaki kişilerin yaptığını iddia etmişti. Stefanos ifşa mı olacak, yoksa bir yolunu bulup bu soruşturmayı atlatabilecek mi? Tuğrul'un has erlerinden biri olan Celal'in aslında Altuncan Hatun'un oğlu Enurşirvan olduğu ortaya çıkacak mı? Annesinin kendisini terk etmesinden dolayı duyduğu öfke ile Besasiri tarafından yetiştirilip saraya giren Celal hedefine ulaşacak mı? Tuğrul ve Altuncan'la hesabını nasıl görecek?

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Alparslan kurduğu tertip ile Yınal ve Besasiri'nin iş birliğini ortaya çıkarmış ve her ikisini de Sultan Tuğrul'un önüne atmıştı. Yınal yine affedilecek mi, yoksa onun için yolun sonu mu? Yınal, Tuğrul'un hükmüne boyun eğip kaderine razı olacak mı, yoksa bir çıkış yolu mu arayacak? Yınal ile beraber yakalanan Besasiri'nin akıbeti ne olacak? Tuğrul'un yanına koyduğu Celal, Besasiri'ye yardım edebilecek mi? Seferiye, babası Arslan Yusuf ile buluşmaya gitmişti. Arslan Yusuf, Grigor'un planı neticesinde Seferiye'yi tuzağa çekmiş ve bunu başarmıştı. Grigor, Seferiye'yi ele geçirerek Selçuklu'ya karşı elini güçlendirecek. Seferiye kaçmayı başarabilecek mi, yoksa Grigor'un eline mi düşecek? Seferiye'nin bu zor durumdan kurtulması için Alparslan neler yapacak? Seferiye'ye böyle hain bir tuzak kuran Arslan Yusuf'un akıbeti ne olacak? Celal yaralanmış, yatağa düşmüştü. Altuncan Hatun onu ziyarete geldiğinde Celal'in "Anne" sözünü duymuş ve şok olmuştu. Celal kendini ifşa edecek ve Altuncan gerçeği öğrenecek mi?

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCU KADROSU

Ana karakterler