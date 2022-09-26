TRT 1 ekranlarında yayınlanan Alparslan: Büyük Selçuklu bu akşam ekranlara geliyor. Peki, Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Alparslan: Büyük Selçuklu CANLI izle! TRT 1 Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar haberimizde...

TRT 1 ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU CANLI İZLE

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Alparslan: Büyük Selçuklu adlı yapım, yeni bölümüyle saat 20:00 itibariyle bu akşam ekranlarda.

TRT 1 ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU CANLI İZLE TRT!

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Alparslan, Surmari Han'dan dönerken yolda Seferiye ile karşılaşmış, onu Vaspurakan dışında habersiz dolaşmaması için uyarmıştı. Seferiye ise Alparslan'a direnmiş ve onun lafıyla hareket etmeyeceğini söylemiş, Alparslan ısrar edince Seferiye de onu hançerlemişti. Seferiye böylelikle Alparslan'ın evlilikten vazgeçeceğini umuyordu. Seferiye'nin bu planı gerçekleşecek mi? Alparslan bu olaydan sonra evlenmekten vazgeçecek mi? Bu olayı görenlerin ve duyanların, ikili arasındaki evliliğe bakışları ne olacak? Bu evliliğin olmasını çok isteyen Arslan Yusuf'un bu olaya tepkisi ne olacak, Seferiye'ye nasıl davranacak?

Çelik taşıdığı kervana Alparslan tarafından el konan Yınal, tertibini kimin açığa çıkardığını bulabilecek mi? Alparslan'a bu yaptığına karşılık bir misillemede bulunacak mı? Grigor'a söz verdiği çelikleri nasıl teslim edecek? Grigor'un çelik bulma çabaları son mu bulacak, yoksa ticaretini başka bir yolla mı halledecek?

Alparslan'ın tüm çalımıyla Surmari'ye girip içinden çelikleri aldığı kumaşları getirmesine karşılık verebilecek mi? Alexander'ın, zararlarını tazmin etmeyi reddettiği tacirler Alparslan ve Nizamülmülk'ün teklifine nasıl yaklaşacak? Alparslan Vaspurakan'da ticareti genişletmek ve tacirleri kazanmak için başka neler yapacak?

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Vaspurakan'ın fethinden sonra Alparslan Vaspurakan'ı bir Türk-İslâm şehri haline getirmek için kolları sıvamış ve ticarete ağırlık vererek şehrin zenginleşmesi için çalışmalara başlamıştır. Alparslan bu faaliyetlerini yürütürken Buhara hakimi Karahanlı Arslan Yusuf, Ani'nin yeni tekfuru Grigor tarafından kışkırtılmış ve Selçuklular'ın elinden Belh şehrini almak için saldırmıştır. Yaşanan savaş neticesinde Selçuklular kazanmış, Arslan Yusuf ise esir alınmıştır.

Arslan Yusuf, geçmişte Selçukluklular üzerine yapılan bir baskında İbrahim Yınal'ın babası Yusuf Yınal'ı öldüren kişidir. İbrahim Yınal babasının katili olan Arslan Yusuf'un esir alınmasını değil öldürülmesini istemektedir. Selçuklular bu işi Karahanlıların bir teşebbüsü olarak mı düşünecektir, yoksa arkasında Grigor'un olduğunu anlayacaklar mıdır? Savaş sonrası iki devletin sultanları arasında varılan anlaşma Alparslan'ın ve Arslan Yusuf'un kızı Seferiye'nin hayatını tamamen değiştirecektir. Seferiye sırf babasının hayatını kurtarmak için hiç istemediği bu evliliğe razı olacak mı?

Akça'nın yüreğinde yaktığı ateş hala sönmemiş olan Alparslan, Sultan Tuğrul'un emriyle mecbur tutulduğu bu evliliğe nasıl yaklaşacak? Ani'nin yeni tekfuru Grigor, oğlu Yüzbaşı Alexander ile vazifesine başlamak üzere Ani topraklarına gelmiştir, ancak kurduğu plan ile çok önceden beri buradaki siyaseti yakından takip ettiğini göstermektedir. Karahanlıları, Selçuklular üzerine saldırtarak bir Türkler arasında bir iç çatışma yaratarak bölgedeki güç dengelerini lehine çevirmek isteyen Grigor'un yeni planları ne üzerine olacaktır? Oğlu Alexander bu planlarda hangi rolü oynayacaktır? Akça'nın şehadeti üzerine dağlara çekilip acısını yaşayan Nizamülmülk, acısını içine atarak Alparslan ile yeniden bir araya gelecek mi? Alparslan, atabeyinin tekrar aralarına dönmesi için neler yapacaktır?

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜM İZLE!