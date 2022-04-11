Alparslan: Büyük Selçuklu CANLI izle! TRT 1 Alparslan: Büyük Selçuklu 21. bölüm izle! TRT 1 canlı Alparslan: Büyük Selçuklu izle linki!

Alparslan Büyük Selçuklu canlı izle linki araştırılıyor. Alparslan: Büyük Selçuklu, Akli Film yapımı imzalı, yönetmenliğini Sedat İnci'nin yaptığı, senaristliğini Emre Konuk'un üstlendiği, ilk bölümü 8 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan tarih ve kurgu türündeki Türk televizyon dizisidir. Alparslan: Büyük Selçuklu canlı izle! TRT 1 Alparslan: Büyük Selçuklu 21. bölüm izle! Alparslan: Büyük Selçuklu konusu ne?

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ermeni köyüne baskın yapılacağı istihbaratını alan Alparslan ve alplar, Ermeni köyüne gitmişler, köydekilerin hançerleriyle burun buruna kalmışlardı. Alparslan bu tuzaktan nasıl kurtulacak? Liparit Kardeşler tuzaklarına düşürdükleri Alparslanlara karşı ne yapacaklar? Kekavmenos ile bir anlaşma yapan Selçuklular, bu anlaşmadan doğan haklarını nasıl kullanacak? Alparslan annesinin katiliyle anlaşma yapmış olmaktan dolayı içine düştüğü duygu karmaşasıyla nasıl baş edecek?

Karaca, Akça'nın aslında Selçuklu'ya çalıştığını yazdığı kağıdı Kekavmenos'un heybesine koymuştu. Bu notu bulan Kekavmenos'un buna tepkisi ne olacak? Akça açığa çıkacak mı yoksa Alpagut bunu önleyebilecek mi? Karaca emeline ulaşıp Akça'dan kurtulacak mı?

Ferzat'ın kaçmasını sağlayan Yınal, bundan sonraki süreçte Ferzat ile bir işbirliğine mi gidecek, yoksa ondan kurtulmaya mı çalışacak? Dukas'ın yaralarını iyileştiren Ferzat, elindeki tuttuğu hazinenin farkına vardığında nasıl bir yol izleyecek? Vaspurakan valisi olma yolunda kurduğu planlar ardı ardına bozulan Diyojen'in yeni hamleleri ne olacak?

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU CANLI İZLE!

Alparslan Büyük Selçuklu canlı izlemek için ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU CANLI İZLE 'ye tıklayınız.

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Akça bir mendile yazdığı sözlerle Alparslan'a aşkını ikrar etmiş, Alparslan da bu mendili okuyunca Akça'nın gönlündeki kişinin kendisi olduğunu anlamıştı. Alparslan ve Akça'nın aşkı bundan sonra nasıl seyredecek? Alparslan aşkı için nelere göğüs gerecek, Akça ülküsüyle aşkını bir gönülde yaşatabilecek mi? Kendileriyle anlaşmak için gelen Kekavmenos'a karşı Alparslan nasıl bir tavır takınacak? Selçuklu ve Vaspurakan işbirliği hangi neticeleri doğuracak?

Dukas'ın uçurumdan itilmesinden sonra Kekavmenos, Liparit kardeşlerle baş başa kaldı. Kekavmenos'un ölümden kurtulmak için Liparitlere teklifi ne olacak? Liparitler hangi şartlar içerisinde Kekavmenos'un hayatını bağışlayacak? Hem Dukas'tan hem de Kekavmenos'tan kurtulduğunu düşünen Diyojen, Vaspurakan üzerindeki emellerini gerçekleştirebilecek mi? Evdokya bu hususta onun yanında mı, karşısında mı olacak? Ferzat'ın tehditleriyle sıkıntılı bir duruma düşen Yınal, Ferzat'ı kurtarmak için bir hamle yapacak mı? Yoksa Ferzat'ın elindeki sırlar açığa mı çıkacak?

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Alparslan: Büyük Selçuklu her hafta Pazartesi günü saat 20:00 'da TRT 1 ekranlarına geliyor.

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU KONUSU NE?

Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Alparslan'ın kutlu yolculuğu…

Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtını tayin edeceği gün, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini alır. Anadolu'ya sefer emri verir. Sefere giden Selçuklu Meliklerine gizemli suikastçılar saldırır. Saldırının izleri Alparslan'ı hiç ummadığı bir yere götürür. Alparslan suikastçıların peşindeyken, Bizans zulmünden kaçan Türkmen kızı Akça'nın hayatını kurtarır. Bu, Alparslan ve Akça arasındaki destansı aşkın ilk kıvılcımı olur. Ancak Alparslan, Akça'nın güzelliğinin ardında sakladığı sırlardan habersizdir.

Bizans İmparatoru, Türkmenlerle olan sorunların çözülmesi için General Dukas ve Yüzbaşı Romen Diyojen'i Ani'ye gönderir. Ancak Ani Tekfuru Kekavmenos'un oğlu Yannis'in yaptığı hata, Sultan Tuğrul'un savaş kararı almasına yol açar. Çocukken gördüğü düşlerde kendisine kutlu fetihler müjdelenen Alparslan, Selçuklu ordusuyla birlikte Pasinler'de Bizans'la karşı karşıya gelir. Pasinler, Alparslan'a Anadolu'nun kapılarını Türklere açmak için çıktığı kutlu yolda ilk adım olacaktır.

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCULARI KİMLER?

Barış Arduç : Sultan Alparslan : Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun ikinci hükümdarıdır. Çağrı Bey'in oğlu, Tuğrul Bey'in yeğenidir.

Fahriye Evcen : Akça Hatun : Sultan Alparslan'ın eşidir.

Barış Bağcı : Tuğrul Bey : Çağrı Bey'in kardeşi, Sultan Alparslan ve Kavurd Bey'in amcasıdır. Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun ilk hükümdarıdır.

Erdinç Gülener : Çağrı Bey : Tuğrul Bey'in abisi; Sultan Alparslan'ın, Kavurd Bey'in ve Süleyman'ın babası; Melikşah'ın dedesidir.

Mehmet Özgür : Nizâmülmülk : Çağrı Bey'in, Alp Arslan'ın ve Melikşah'ın veziri, devletin hâcesidir.

Gizem Karaca : Evdokya

Sarp Levendoğlu : Romen Diyojen : Bizans İmparatorluğu'nun 1068 - 1071 yılları arasındaki imparatorudur. Sultan Alparslan'ın düşmanıdır.

Yurdaer Okur : Tuğrul Bozan

Haberler.com - Gündem