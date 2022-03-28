Alparslan: Büyük Selçuklu canlı izle! TRT 1 Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölüm canlı izle! Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölümde neler olacak? - Haberler

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Alparslan: Büyük Selçuklu canlı izle! TRT 1 Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölüm canlı izle! Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölümde neler olacak?

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Alparslan: Büyük Selçuklu canlı izle! TRT 1 Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölüm canlı izle! Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölümde neler olacak?

Ekranları sevilen dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu bu akşam 19. bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Alparslan: Büyük Selçuklu dizisini canlı izlemek isteyen izleyiciler Google'da 'Alparslan: Büyük Selçuklu canlı izle! TRT 1 Alparslan: Büyük Selçuklu 19. yeni bölüm canlı izle! Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölümde neler olacak?' şeklinde arama yapıyor. Alparslan: Büyük Selçuklu canlı izle! TRT 1 Alparslan: Büyük Selçuklu 19. yeni bölüm canlı izle! TRT 1 Alparslan: Büyük Selçuklu full HD izle!

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ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU CANLI İZLE!

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi her Pazartesi saat 20:00'da TRT 1 ekranlarında seyircisi ile buluşuyor.

Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Alparslan'ın kutlu yolculuğu…

Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtını tayin edeceği gün, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini alır. Anadolu'ya sefer emri verir. Sefere giden Selçuklu Meliklerine gizemli suikastçılar saldırır. Saldırının izleri Alparslan'ı hiç ummadığı bir yere götürür. Alparslan suikastçıların peşindeyken, Bizans zulmünden kaçan Türkmen kızı Akça'nın hayatını kurtarır. Bu, Alparslan ve Akça arasındaki destansı aşkın ilk kıvılcımı olur. Ancak Alparslan, Akça'nın güzelliğinin ardında sakladığı sırlardan habersizdir.

Bizans İmparatoru, Türkmenlerle olan sorunların çözülmesi için General Dukas ve Yüzbaşı Romen Diyojen'i Ani'ye gönderir. Ancak Ani Tekfuru Kekavmenos'un oğlu Yannis'in yaptığı hata, Sultan Tuğrul'un savaş kararı almasına yol açar. Çocukken gördüğü düşlerde kendisine kutlu fetihler müjdelenen Alparslan, Selçuklu ordusuyla birlikte Pasinler'de Bizans'la karşı karşıya gelir. Pasinler, Alparslan'a Anadolu'nun kapılarını Türklere açmak için çıktığı kutlu yolda ilk adım olacaktır.

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜM İZLE! (LİNK)

Anadolu'nun kapıları, Türklere açan Alparslan'ın kutlu yolculuğu anlatılmaktadır. Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtı tayin edeceği günü, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini almıştır. Bu nedenle, Anadolu'ya sefer emri vermiştir. Sefere giden Selçuklu Meliklerine gizemli suikastçılar saldırıyor. Bununla beraber, saldırının izleri Alparslan'ı hiç ummadığı bir yere götürüyor. Alparslan suikastçıların peşindeyken, Bizans zulmünden kaçan Türkmen kızı Akça'nın hayatını kurtarıyor. Ayrıca, Alparslan ve Akça arasında bir aşk başlar. Fakat Alparslan, Akça'nın güzelliğinin ardında sakladığı sırlardan habersiz ve hiçbir ilgisi yoktur. Bizans İmparatoru, Türkmenlerle olan sorunların çözülmesi için General Dukas ve Yüzbaşı Romen Diyojen'i Ani'ye gönderiyor. FakatAni Tekfuru Kekavmenos'un oğlu Yannis'in yaptığı kötü hata, Sultan Tuğrul'un savaş kararı almasına yol açmaktadır. Çocukken gördüğü düşlerde kendisine kutlu fetihler müjdelenen Alparslan, Selçuklu ordusuyla birlikte Pasinler'de Bizans'la karşı karşıya gelmektedir. Pasinler, Alparslan'a Anadolu'nun kapılarını Türklere açmak için çıktığı kutlu yolda ilk adım olacaktır.

Barış Arduç : Sultan Alparslan

Fahriye Evcen : Akça Hatun

Barış Bağcı : Tuğrul Bey

Erdinç Gülener : Çağrı Bey

Mehmet Özgür : Nizâmülmülk

Gizem Karaca : Evdokya

Sarp Levendoğlu : Romen Diyojen

Yurdaer Okur : Tuğrul Bozan

Mim Kemal Öke : Akbilge

Batın Uçan : Kavurd Bey

Korel Cezayirli : Süleyman

Esila Umut : Cevher Hatun

Burak Ali Özkan : Şehzade Mesud

Zeynep Özder : Begim Şehver

Ferit Kaya : Emir Bozan

Uygar Özçelik : İbrahim Yınal

Ayşegül Ünsal : Akınay

Sinan Tuzcu : Dukas

Toprak Sergen : Kekavmenos

Rabia Soytürk : Karaca Hatun

Fırat Topkorur : Alpagut

Burak Şafak : Avar Alp

Onur Ayçelik : Artuk Alp

Kutay Sungar : Atsız Alp

Emre Bulut : Afşin Alp

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Haberler.com - Gündem

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