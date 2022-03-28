Alparslan: Büyük Selçuklu canlı izle! TRT 1 Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölüm canlı izle! Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölümde neler olacak?

Alparslan: Büyük Selçuklu full HD izle! Alparslan: Büyük Selçuklu canlı izle! Heyecanla beklenen Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölümü bugün TRT 1'de ekranlara geliyor. Alparslan: Büyük Selçuklu canlı izle! TRT 1 Alparslan: Büyük Selçuklu 19. yeni bölüm canlı izle! Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölümde neler olacak? Alparslan: Büyük Selçuklu son bölümde neler oldu? Alparslan: Büyük Selçuklu fragman izle! Alparslan: Büyük Selçuklu yeni fragmanı yayınlandı mı? Alparslan: Büyük Selçuklu full izle!

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU CANLI İZLE!

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi her Pazartesi saat 20:00'da TRT 1 ekranlarında seyircisi ile buluşuyor.

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU KONUSU NEDİR?

Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Alparslan'ın kutlu yolculuğu…

Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtını tayin edeceği gün, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini alır. Anadolu'ya sefer emri verir. Sefere giden Selçuklu Meliklerine gizemli suikastçılar saldırır. Saldırının izleri Alparslan'ı hiç ummadığı bir yere götürür. Alparslan suikastçıların peşindeyken, Bizans zulmünden kaçan Türkmen kızı Akça'nın hayatını kurtarır. Bu, Alparslan ve Akça arasındaki destansı aşkın ilk kıvılcımı olur. Ancak Alparslan, Akça'nın güzelliğinin ardında sakladığı sırlardan habersizdir.

Bizans İmparatoru, Türkmenlerle olan sorunların çözülmesi için General Dukas ve Yüzbaşı Romen Diyojen'i Ani'ye gönderir. Ancak Ani Tekfuru Kekavmenos'un oğlu Yannis'in yaptığı hata, Sultan Tuğrul'un savaş kararı almasına yol açar. Çocukken gördüğü düşlerde kendisine kutlu fetihler müjdelenen Alparslan, Selçuklu ordusuyla birlikte Pasinler'de Bizans'la karşı karşıya gelir. Pasinler, Alparslan'a Anadolu'nun kapılarını Türklere açmak için çıktığı kutlu yolda ilk adım olacaktır.

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜM İZLE! (LİNK)

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Anadolu'nun kapıları, Türklere açan Alparslan'ın kutlu yolculuğu anlatılmaktadır. Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtı tayin edeceği günü, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini almıştır. Bu nedenle, Anadolu'ya sefer emri vermiştir. Sefere giden Selçuklu Meliklerine gizemli suikastçılar saldırıyor. Bununla beraber, saldırının izleri Alparslan'ı hiç ummadığı bir yere götürüyor. Alparslan suikastçıların peşindeyken, Bizans zulmünden kaçan Türkmen kızı Akça'nın hayatını kurtarıyor. Ayrıca, Alparslan ve Akça arasında bir aşk başlar. Fakat Alparslan, Akça'nın güzelliğinin ardında sakladığı sırlardan habersiz ve hiçbir ilgisi yoktur. Bizans İmparatoru, Türkmenlerle olan sorunların çözülmesi için General Dukas ve Yüzbaşı Romen Diyojen'i Ani'ye gönderiyor. FakatAni Tekfuru Kekavmenos'un oğlu Yannis'in yaptığı kötü hata, Sultan Tuğrul'un savaş kararı almasına yol açmaktadır. Çocukken gördüğü düşlerde kendisine kutlu fetihler müjdelenen Alparslan, Selçuklu ordusuyla birlikte Pasinler'de Bizans'la karşı karşıya gelmektedir. Pasinler, Alparslan'a Anadolu'nun kapılarını Türklere açmak için çıktığı kutlu yolda ilk adım olacaktır.

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCU KADROSU

Barış Arduç : Sultan Alparslan Fahriye Evcen : Akça Hatun Barış Bağcı : Tuğrul Bey Erdinç Gülener : Çağrı Bey Mehmet Özgür : Nizâmülmülk Gizem Karaca : Evdokya Sarp Levendoğlu : Romen Diyojen Yurdaer Okur : Tuğrul Bozan Mim Kemal Öke : Akbilge Batın Uçan : Kavurd Bey Korel Cezayirli : Süleyman Esila Umut : Cevher Hatun Burak Ali Özkan : Şehzade Mesud Zeynep Özder : Begim Şehver Ferit Kaya : Emir Bozan Uygar Özçelik : İbrahim Yınal Ayşegül Ünsal : Akınay Sinan Tuzcu : Dukas Toprak Sergen : Kekavmenos Rabia Soytürk : Karaca Hatun Fırat Topkorur : Alpagut Burak Şafak : Avar Alp Onur Ayçelik : Artuk Alp Kutay Sungar : Atsız Alp Emre Bulut : Afşin Alp

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Haberler.com - Gündem