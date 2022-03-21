Alparslan: Büyük Selçuklu canlı izle! TRT 1 Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölüm canlı izle! Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölümde neler olacak?

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ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU CANLI İZLE!

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi her Pazartesi saat 20:00'da TRT 1 ekranlarında seyircisi ile buluşuyor.

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU KONUSU NEDİR?

Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Alparslan'ın kutlu yolculuğu… Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtını tayin edeceği gün, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini alır. Anadolu'ya sefer emri verir. Sefere giden Selçuklu Meliklerine gizemli suikastçılar saldırır. Saldırının izleri Alparslan'ı hiç ummadığı bir yere götürür. Alparslan suikastçıların peşindeyken, Bizans zulmünden kaçan Türkmen kızı Akça'nın hayatını kurtarır. Bu, Alparslan ve Akça arasındaki destansı aşkın ilk kıvılcımı olur. Ancak Alparslan, Akça'nın güzelliğinin ardında sakladığı sırlardan habersizdir.

Bizans İmparatoru, Türkmenlerle olan sorunların çözülmesi için General Dukas ve Yüzbaşı Romen Diyojen'i Ani'ye gönderir. Ancak Ani Tekfuru Kekavmenos'un oğlu Yannis'in yaptığı hata, Sultan Tuğrul'un savaş kararı almasına yol açar. Çocukken gördüğü düşlerde kendisine kutlu fetihler müjdelenen Alparslan, Selçuklu ordusuyla birlikte Pasinler'de Bizans'la karşı karşıya gelir. Pasinler, Alparslan'a Anadolu'nun kapılarını Türklere açmak için çıktığı kutlu yolda ilk adım olacaktır.

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kurduğu tertiple Büst'e girip Bozan'ın kellesini alarak tahta oturan Alparslan'ın artık Vaspurakan ile arasında hiçbir engel kalmadı. Alparslan, Vaspurakan hedefleri için neler yapacak? Büst'te Çağrı Bey adına hutbe okutup sikke kestiren Alparslan, Yınal ile karşı karşıya gelecek mi? Yınal bu durumdan rahatsızlığını Sultan Tuğrul'a söyleyecek mi? Karmatilerin yüce natık dediği Bozan'ı öldürüp ablasının öcünü alan Alparslan, obada nasıl karşılanacak? Karmati saldırısı neticesinde ağır yaralanan Nizamülmülk'ün başında bekleyen Akça'nın sırrı şifa olacak mı? Şehver'in kendi hatası sebebiyle öldüğünü anlayan Karaca bunu Süleyman'a söyleyecek mi? Süleyman bunu öğrenirse nasıl bir tavır alacak? Vaspurakan Valisi olan Dukas'ın uygulamaya koyacağı yeni kurallar neticesinde Kekavmenos ve Diyojen farklı yollara başvurmak zorunda kalırken, Alparslan Vaspurakan'ın fethi için yeni planlar yapacak. Bozan ile iş birliği içerisinde olan Bizans, Bozan'ın ölümünden sonra Selçuklu tehlikesinden kurtulmak için hangi yollara başvuracak? Selçuklu'nun saldırısını mı bekleyecek, yoksa başka planları mı var?

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜM İZLE!

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gazne askerlerini öldüren, Şehver'i rehin alan ve Büst'te tahta oturan Bozan artık açık şekilde meydan okumaktadır. Onu durdurmaya çalışırken Alparslan, Süleyman ve Çağrı Bey, büyük güçlükler ve acılarla karşılaşır. Çağrı Bey'i iki evladı arasında seçim yapmaya zorlayan Bozan durdurulabilecek mi? Karmatilerle Büst şehrinin önünde amansız bir cenge giren Alparslan, Büst'e girebilecek mi? Şehver ve Mesud'u kurtarıp Bozan'ın canını alabilecek mi? Çağrı Bey, Sultan Tuğrul'un bütün ikazlarına rağmen Bozan üzerine ordu kaldıracak mı? Sultan Tuğrul ve Çağrı Bey karşı karşıya mı gelecek? Bizans'a esir düşen Akınay, kilimde gördüğü işaret ile Alpagut'un hayatta olduğunu öğrendi. Akınay'ı kurtarmak için her şeyi göze alan Alpagut ifşa mı olacak? Akça, Akınay'ın kurtulması için bir şey yapabilecek mi? Kekavmenos ve Diyojen kilimde ne yazdığını öğrenebilecek mi?

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCU KADROSU

Barış Arduç : Sultan Alparslan

Fahriye Evcen : Akça Hatun

Barış Bağcı : Tuğrul Bey

Erdinç Gülener : Çağrı Bey

Mehmet Özgür : Nizâmülmülk

Gizem Karaca : Evdokya

Sarp Levendoğlu : Romen Diyojen

Yurdaer Okur : Tuğrul Bozan

Mim Kemal Öke : Akbilge

Batın Uçan : Kavurd Bey

Korel Cezayirli : Süleyman

Esila Umut : Cevher Hatun

Burak Ali Özkan : Şehzade Mesud

Zeynep Özder : Begim Şehver

Ferit Kaya : Emir Bozan

Uygar Özçelik : İbrahim Yınal

Ayşegül Ünsal : Akınay

Sinan Tuzcu : Dukas

Toprak Sergen : Kekavmenos

Rabia Soytürk : Karaca Hatun

Fırat Topkorur : Alpagut

Burak Şafak : Avar Alp

Onur Ayçelik : Artuk Alp

Kutay Sungar : Atsız Alp

Emre Bulut : Afşin Alp

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